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Конная выставка
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11.08.2023 09:33
Фото: Анастасия Ивановская

В Сосновском районе пройдет Уральская региональная конная выставка Ural Horse 2023

В субботу, 12 августа в поселке Трубном Сосновского района открывается Уральская региональная конная выставка Ural Horse 2023. В этом году главное летнее событие для конников Челябинской области станет юбилейным ― выставка пройдет уже в десятый раз.

В программе праздника ― соревнования по выездке и конкуру, парад пород лошадей и пони, игровые виды конного спорта, творческие мастер-классы для гостей и семинары для специалистов.

В борьбе за кубок Ural Horse 2023 примут участие юные всадники из Челябинской области и соседних регионов. Молодые спортсмены на лошадях и пони будут состязаться в выездке и конкуре в течение трех дней ― с пятницы по воскресенье. Специальные старты предусмотрены для ребят с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной верховой ездой.

В пятницу и субботу пройдут породные ринги ― торжественная выводка лошадей. Главным событием парада станет пони-шоу, где выступят самые миниатюрные лошадки пони-класса ― американские, европейские, аппалуза, уэлльские и шетлендские пони. Полюбоваться на мини-коней, оценить их экстерьер и родословную, а также представить на выставке своих питомцев соберутся профессиональные коннозаводчики, владельцы, спортсмены, представители конных клубов и любители лошадей со всего Уральского федерального округа.

«Сегодня детский конный спорт приобрел огромную популярность в нашей стране, верховой ездой занимаются малыши уже с четырех лет, ― рассказывает организатор выставки Татьяна Мустякимова. ― Проводя ежегодную конную выставку, мы стараемся приблизить пони к людям, потому что маленькие дети могут и должны ездить на маленьких лошадках, на пони. Пони-класс ― это лошади ростом до 150 сантиметров в холке. Мы разводим таких лошадок у себя на ферме «Пинто Бриз» и продвигаем их в профессиональный и любительский спорт, а на ринге показываем, какие они должны быть, выявляя лучших представителей пород».

Для гостей выставки Ural Horse организаторы подготовили большую развлекательную программу. Каждый желающий независимо от возраста сможет принять участие в игровых дисциплинах конного спорта, не требующих специальной подготовки и большого опыта взаимодействия с лошадьми. Например, в соревнованиях по хоббихорсингу (прыжки через препятствия на игрушечных лошадках на палочке) могут выступать даже маленькие дети, соблюдая простые правила. А взрослым будет интересно пройти маршрут доверия или прогуляться по рабочей тропе, ведя миниатюрную лошадку в поводу и преодолевая вместе с ней барьеры разной высоты или несложные природные препятствия.

Также на выставке пройдут мастер-классы по созданию украшений и поделок в стиле хенд-мейд. Нарядная брошь в виде лошадки или ободок для стильной прически, топпер «Единорог» или головной убор настоящего индейца, тематический аквагрим ― выбор полезных и увлекательных занятий весьма большой.

Посетить Уральскую региональную конную выставку Ural Horse 2023 приглашают всех любителей лошадей. Место проведения ― Челябинская область, Сосновский район, поселок Трубный, Каретный переулок, 3, пони-ферма «Пинто Бриз». Торжественное открытие выставки состоится в субботу, 12 августа, в 14 часов.

Автор: Анастасия Ивановская
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В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали

08.08.2023 19:08

Губернатор потребовал ускорить работы на объектах здравоохранения в селе Миасское

08.08.2023 18:23

Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому

08.08.2023 18:11

На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани

08.08.2023 17:51

В 2023 году в Красноармейском районе смонтировано пять котельных, в 2022 – две и станция водоподготовки

08.08.2023 17:35

В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками

08.08.2023 17:26

В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек

08.08.2023 16:47

Жителям Челябинской области предлагают выбрать «место жительства» новой экотропы

08.08.2023 16:09

В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами

08.08.2023 15:55

Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское

08.08.2023 15:48

В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера

08.08.2023 15:37

Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной

08.08.2023 15:06

Наталья Котова распорядилась утвердить границы территории туристского центра Челябинска