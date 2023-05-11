В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура

В Свято-Казанском женском монастыре Троицка (Челябинская область) зацвела сакура. Жителей приглашают полюбоваться нежными розовыми лепестками, которые дарят душевную теплоту и радость, и сделать селфи на фоне нежного растения.

В начале мая зацвела сакура в городском саду имени Пушкина в Челябинске.

Полюбоваться цветущей сакурой можно также в Ботаническом саду Челябинского государственного университета (ЧелГУ).

Декоративная вишня – сакура - цветет всего пять дней. Затем нежно-розовые лепестки начинают облетать.

В России прекрасными видами красавицы-вишни можно насладиться лишь в четырех городах: Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве и Сочи.

Как сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф», в Москве восточное дерево цветёт в «Японском саду» на территории Главного ботанического сада им Н.В. Цицина, в Бирюлёвском дендропарке, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», в Екатерининском парке и на аллее у главного здания МГУ.

В столице сакура цветет также на территории православного храма священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе (Гагаринский переулок). «Это одно из четырёх деревьев сакуры с Хоккайдо, подаренных японским экс-премьер-министром Ясухиро Накасонэ (премьер-министр в 1982-1987 годах) вдове Чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николая Николаевича Соловьева (возглавлял Посольство РФ в Японии с 1986 по 1990 годы)», - рассказали на странице храма в соцсетях.

Два дерева было посажено на могиле Николая Николаевича, но они были срублены. Ещё один саженец был подарен и погиб. А четвёртый был посажен на территории храма священномученика Власия примерно в 2000-м году и теперь стал прекрасным деревом, отметили в храме.

В Санкт-Петербурге увидеть цветущую сакуру можно в Ботаническом саду Петра Великого, в саду Дружбы на Литейном проспекте и саду Смольного. В Сочи сакура цветёт в дендрарии.