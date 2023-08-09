В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья

В Троицке в субботу, 12 августа, состоится масштабный праздник здоровья. В программе – десять тысяч шагов, ряд медицинских обследований, рок-концерт и мастер-классы.

Праздник здоровья объединит приятное с полезным: День физкультурника, который ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа, и рок-концерт, который соберет на сцене местных (и не только) музыкантов.

Мероприятие приурочено к Неделе популяризации активных видов спорта, и одним из его организаторов выступит Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП).

В десять часов утра возле спортивного клуба «Сатурн-плюс» начнется акция «10 000 шагов». Продолжится она насыщенной спортивной программой: мини-футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, шахматы, легкоатлетическая эстафета.

А в полдень на центральной площади Троицка стартует основная программа. Здесь развернется медицинский городок. Врачи из местных поликлиник и областного центра здоровья проведут ряд медицинских обследований, своего рода «мини-диспансеризацию». В частности, любой желающий сможет сделать ЭКГ, пройдет ВИЧ-тестирование, а если есть потребность – поговорит с профессиональным психологом.

«Хочу отметить, что это не просто обследования. Мы хотим научить людей заботиться о себе самостоятельно. То есть мы проведем мастер-классы – как самостоятельно измерить артериальное давление, как распознать упавшую сатурацию, как правильно считать калории, чтобы похудение было не опасным и комфортным», - отмечает заместитель главного врача ЧОЦОЗ МП Ольга Яворская. И добавляет, что главная цель праздника – привлечь троичан к здоровому образу жизни.

В это время на главной сцене города будут выступать музыкальные коллективы, пройдут викторины и конкурсы.

В областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики отмечают, что в субботу в Троицке будет солнечно, но не жарко – 22 градуса тепла, осадков не ожидается – самое то для полезного отдыха под открытым небом.