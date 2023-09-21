21.09.2023
В Златоусте будут судить жестокого отца, бившего, пинавшего и душившего маленьких сыновей
21.09.2023
Педуниверситет приглашает абитуриентов на подготовительное отделение
21.09.2023
В Усть-Катаве в подвале многоэтажного дома нашли едва живого мужчину
21.09.2023
В Магнитогорске возрождается лапта
21.09.2023
В Челябинске после наезда на ограждение перевернулась иномарка
21.09.2023
Главврач КБ №71 Озерска, обвиняемый в получение взятки, останется в СИЗО до ноября
В Усть-Катаве в подвале многоэтажного дома нашли едва живого мужчину
Спасенный горожанин очень сильно истощен и похож на живой скелет
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
18.09.2023
Из «Иремеля» в тайгу «Зигальги»: пропавшая в одном парке туристка нашлась в другом
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
12.09.2023
В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023