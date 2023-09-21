В Усть-Катаве в подвале многоэтажного дома нашли едва живого мужчину

В Усть-Катаве (Челябинская область) в подвале многоэтажного дома в третьем микрорайоне нашли едва живого мужчину, похожего на живой скелет, - страшно худого, истощенного.

На помощь пострадавшему пришли спасатели, узнавшие о полуживом человеке в подвале от жильцов. Мужчина был обнаружен в подвале жилого дома при проверке готовности коммуникаций к началу отопительного сезона.

«Со слов очевидцев происшествия, пострадавшего несколько раз видели на улице, но около недели назад он пропал», - рассказали сегодня, 21 сентября, в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина 1978 года рождения сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался со спасителями слабым шепотом. С признаками сильного истощения его эвакуировали из подземного помещения на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Ночные заморозки вынуждают людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, искать доступные, но не всегда безопасные приюты. Иногда чью-то жизнь может спасти просто внимание, проявленное окружающими», - отмечают в ПСС региона.