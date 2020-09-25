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В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации

Общество
Сегодня, 12:38
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 26 и 27 сентября, жители Челябинской области вновь смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в торгово-развлекательных комплексах в ряде муниципальных образований региона. Для этого на Южном Урале откроется сразу пятнадцать пунктов вакцинации.

В прошедшие выходные вакцинировались в ТРК две тысячи 550 человек, неделей ранее - одна тысяча 249 человек.

Как отмечают организаторы, на этой неделе будут задействованы новые площадки, в которых еще не работали вакцинальные пункты.

В ближайшие дни можно будет поставить прививку в общественных местах Челябинска, Копейска, Златоуста, Магнитогорска, Миасса и поселка Бреды.

Напомним, поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также медицинский полис.

Перед прививкой каждого осмотрит проконсультирует медицинский специалист. Кроме того, защитить себя от гриппа все желающие могут в поликлиниках по месту жительства.

В субботу, 26 сентября

Прививку можно будет поставить:

Челябинск

- ТК «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64), с 9 до 15 часов,

- ТК «Стрелец» (Дзержинского, 93А, первый этаж, секция 87),

- ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо), с 10 до 16 часов,

- ТРК «КУБа» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 25), с 10 до 16 часов,

- Торговый центр (Челябинск, ул. Каслинская, 64, первый этаж, секция 81), с 11 до 16 часов.

Златоуст

- ТРК «Тарелка» (пос. Айский, 70), с 11 до 14 часов,

- ТРК «Агат» (ул. Ленина, 2), с 11 до 14 часов,

Магнитогорск

- ТРК «Гостиный двор» (ул. Карла Маркса, 153), с 12 до 16 часов

- ТРК «Континент» (ул. Ленина, 83), с 10 до 15 часов,

Копейск

- ТРК «Слава» (пр. Славы, 8), с 11 до 16 часов,

Миасс

- ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65), с 11 до 16 часов.

П. Бреды

- Рынок (ул. Торговая), с 10 до 14 часов.

Воскресенье, 27 сентября

Челябинск

- ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо), с 10 до 16 часов,

- ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, первый этаж, центральный вход), с 10 до 18 часов,

- ТРК «Радуга» (ул. Российская, 194, второй этаж, у эскалатора), с 10 до 16 часов,

- ДЦ «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16, первый этаж, центральный холл), с 9 часов 30 минут до 15 часов.

Всего в 2020 году в регион поступит один миллион 645 тысяч доз вакцин от гриппа. Прививочная кампания продлится до первого декабря. Планируется привить от гриппа 60% населения (в прошлом году - 48%). В конце сентября ожидается поступление в регион вакцины от коронавируса.

«В основном мы сейчас работаем с трехвалентными «Совигриппом» и «Флю-М» для взрослого населения. И «Совигриппом» - для детского населения», - пояснили в минздраве.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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