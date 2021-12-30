В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме

Городской общественный транспорт Челябинска с 31-го декабря по девятое января переходит в режим работы «выходного дня».

В связи ежегодным падением пассажиропотока в эти дни транспортные предприятия традиционно пересматривают график и интервалы движения.

Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней, ознакомиться с ним можно на сайте.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что с первого января 2022-го года в Челябинске начинается первый этап изменений маршрутной сети, предполагающий введение шести новых и корректировку 15-ти существующих маршрутов. Актуальный график движения данных маршрутов уже опубликован.

Дополнительную информацию о графике движения городского общественного транспорта в праздничные дни можно получить у старшего диспетчера МУП «Служба организации движения» по телефонам: 8 (351) 778-62-80, 8-906-860-33-34 (круглосуточно); в справочной службе МУП «Служба организации движения» по телефону (351) 245-05-55 (с первого по девятое января, с восьми до 24 часов).