30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
30.12.2021
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
30.12.2021
В Челябинской области вакцинировано от ковида порядка 1,5 миллиона жителей
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
30.12.2021
Медикам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021