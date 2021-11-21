В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению

Студенты первого и второго курсов всех факультетов Южно-Уральского государственного медицинского государственного университета (ЮУГМУ) и первого курса медицинского колледжа еще неделю будут учиться дистанционно.

Как сообщает пресс-служба ЮУГМУ, дистанционное обучение для студентов младших курсов вуза и колледжа продлится с 22 ноября по 27 ноября. К очным занятиям они смогут приступить только с 29 ноября.

«В первую очередь, это решение администрации ЮУГМУ связано с заботой о здоровье несовершеннолетних, которых много среди обучающихся первого и второго курсов вуза и первого курса медколледжа. Из-за возраста они пока не могут вакцинироваться от COVID-19, а значит – входят в группу риска, - отметила проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ Любовь Рассохина. - Еще одна неделя дистанта позволит лучше предотвратить локальную передачу вируса и надежнее прервать возможные эпидемиологические цепочки внутри вуза».

Любовь Рассохина отметила, что студенты старших курсов университета и медколледжа с 15 ноября учатся в очном режиме. Введение для них дистанционного режима обучения не рассматривается. На сегодня в вузе привито более 65% студентов и 88% преподавателей и сотрудников университета.

Студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ) с восьмого по 21 ноября учились дистанционно, с 22 ноября они возвращаются к очному формату обучения.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУРГУ) дистант продлен до конца семестра. Очно будут проводиться лишь лабораторные работы, которые предусматривают работу с оборудованием.

Студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮГАУ) и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) с продолжат обучение в дистанционном формате. В дальнейшем форма обучения студентов будет выбираться в соответствии с эпидемиологической обстановкой.