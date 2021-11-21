20.11.2021
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
19.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах
19.11.2021
Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению
13.11.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября
17.08.2021
Мы – за прививку: студенты ЮУГМУ посвятили вакцинации от коронавируса видеоролик
12.08.2021
Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
03.06.2021
В Челябинске за три часа привились от ковида 300 будущих медиков и их преподавателей
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021