В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подвели итоги конкурса проектов по замене типовых крышек канализационных люков авторскими конструкциями.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, сразу 50 авторских эскизов представила на суд жюри Александра Каптел, руководитель творческой мастерской «Сосновка» поселка Новосинеглазово и получила почетную грамоту от вице-президента Южно-Уральской ТПП, генерального директора ТД «СантехУрал», председатель БФ «Мечта»
Сергея Ермакова. Южно-Уральская торгово-промышленная палата и Благотворительный фонд «Мечта» являются организаторами первого в Челябинской области подобного конкурса. Информационную поддержку конкурсу оказывают региональные минстрой и УЖКХ администрации Челябинска. Компании-победители смогут установить люки собственного дизайна на главных пешеходных маршрутах города.
По словам Сергея Ермакова, главная цель проекта – сделать улицы Челябинска яркими и запоминающимися путем продвижения региональных брендов. Всего планируется заменить
более 100 старых типовых канализационных люков и установить вместо них настоящие арт-объекты. Организаторам конкурса удалось согласовать самые привлекательные для
этого места: на площади Революции, Кировке, в районе Алого поля, Челябинского цирка и Южно-Уральского госуниверситета. Участники смогут выбрать любые из предложенных мест, а жюри конкурса проследит, чтобы на улицы столицы Южного Урала попали действительно достойные экземпляры, которые будут радовать челябинцев и гостей города, став новой «визитной карточкой» Челябинска и частью его фирменного стиля.