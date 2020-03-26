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В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков

Общество
Сегодня, 10:25

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подвели итоги конкурса проектов по замене типовых крышек канализационных люков авторскими конструкциями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, сразу 50 авторских эскизов представила на суд жюри Александра Каптел, руководитель творческой мастерской «Сосновка» поселка Новосинеглазово и получила почетную грамоту от вице-президента Южно-Уральской ТПП, генерального директора ТД «СантехУрал», председатель БФ «Мечта»

Сергея Ермакова. Южно-Уральская торгово-промышленная палата и Благотворительный фонд «Мечта» являются организаторами первого в Челябинской области подобного конкурса. Информационную поддержку конкурсу оказывают региональные минстрой и УЖКХ администрации Челябинска. Компании-победители смогут установить люки собственного дизайна на главных пешеходных маршрутах города.

По словам Сергея Ермакова, главная цель проекта – сделать улицы Челябинска яркими и запоминающимися путем продвижения региональных брендов. Всего планируется заменить

более 100 старых типовых канализационных люков и установить вместо них настоящие арт-объекты. Организаторам конкурса удалось согласовать самые привлекательные для

этого места: на площади Революции, Кировке, в районе Алого поля, Челябинского цирка и Южно-Уральского госуниверситета. Участники смогут выбрать любые из предложенных мест, а жюри конкурса проследит, чтобы на улицы столицы Южного Урала  попали действительно достойные экземпляры, которые будут радовать челябинцев и гостей города, став новой «визитной карточкой» Челябинска и частью его фирменного стиля.

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