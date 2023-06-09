В Южноуральске появилась редкая чудотворная икона Божией Матери

В православном храме в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Южноуральске (Челябинская область) появилась очень редкая чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи», сообщили в Челябинской епархии.

Ее название происходит от широко известного песнопения в честь Пречистой Девы, начинающегося словами «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице...». Икону пожертвовал храму благотворитель, которого восхитила красота и необычность образа.

«Царица Небесная изображена на иконе без Богомладенца на руках. Ее окружают ангельские силы, – рассказал настоятель храма иерей Андрей Попов. – Это очень редкая, малоизвестная икона. Богородица на ней простирает руки к нам, как бы принимая все человечество под свою опеку и покровительство».

По словам иерея, перед этим образом испрашивают прощения люди, впавшие в тяжкие грехи, в том числе виновные в убийстве детей во чреве – совершившие аборт.

В Феодоровском храме Южноуральска уже состоялся первый молебен перед списком с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи». Верующие могут приложиться к святыне. Кроме того, там можно набрать святой воды, освященной у иконы.