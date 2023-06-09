В Южноуральске появилась редкая чудотворная икона Божией Матери

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие выходные для россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, будут на один
09.06.2023

Россиян ждут длинные выходные и затем укороченная рабочая неделя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, девятого июня 2023 года, в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание
09.06.2023

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09.06.2023

Текслер: Важнейшей задачей остается всесторонняя помощь участникам СВО и членам их семей
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Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2023

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Общество
09.06.2023 23:29
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

В Южноуральске появилась редкая чудотворная икона Божией Матери

В православном храме в честь святого праведного воина Феодора Ушакова в Южноуральске (Челябинская область) появилась очень редкая чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи», сообщили в Челябинской епархии.

Ее название происходит от широко известного песнопения в честь Пречистой Девы, начинающегося словами «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице...». Икону пожертвовал храму благотворитель, которого восхитила красота и необычность образа.

«Царица Небесная изображена на иконе без Богомладенца на руках. Ее окружают ангельские силы, – рассказал настоятель храма иерей Андрей Попов. – Это очень редкая, малоизвестная икона. Богородица на ней простирает руки к нам, как бы принимая все человечество под свою опеку и покровительство».

По словам иерея, перед этим образом испрашивают прощения люди, впавшие в тяжкие грехи, в том числе виновные в убийстве детей во чреве – совершившие аборт.

В Феодоровском храме Южноуральска уже состоялся первый молебен перед списком с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Милосердия двери отверзи». Верующие могут приложиться к святыне. Кроме того, там можно набрать святой воды, освященной у иконы.

Челябинская епархия Русской Православной Церкви
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2023

Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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09.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, девятого июня 2023 года, в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание
09.06.2023

Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Россети Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
09.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более 30 предприятий Челябинской области презентовали свои новинки на выставке Второго
09.06.2023

Более 30 предприятий презентовали свои новинки на форуме в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2023 18:16

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09.06.2023 18:05

Более 30 предприятий презентовали свои новинки на форуме в Челябинске

09.06.2023 18:00

В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского

09.06.2023 17:31

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09.06.2023 16:11

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«Русская солонка» готова поразить челябинцев своим разнообразием

07.06.2023 12:02

Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы

07.06.2023 11:45

Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе

07.06.2023 11:34

ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года

07.06.2023 11:22

Фестиваль «Русский хоровод 2023» пройдет на новом месте

07.06.2023 11:11

В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»

07.06.2023 11:07

В Варненском районе из-за сухой грозы произошел лесной пожар

07.06.2023 11:01

Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»