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В Златоусте коронавирус «парализовал» движение трамваев

Общество
Сегодня, 17:36
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) остановилось движение трамваев. Из-за распространения коронавируса муниципальное предприятие терпит убытки.

Жители прислушались к специалистам и предпочитают оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Пассажиропоток снизился на 70 процентов, и общественный транспорт встал. Долг предприятия перед поставщиками электроэнергии вырос до двух миллионов рублей.

Это информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

«Трамвайное движение в городе остановлено. Основная причина - это наша к людям просьба не выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Пассажиропоток снизился на 70 процентов. Ситуация находится на личном контроле у главы города. Он дал поручение в ближайшее время разрешить эту ситуацию. Сейчас долг транспортников перед «Челябэнерго» составляет порядка двух миллионов рублей. В ближайшее время будут приняты все меры для того, чтобы трамваи снова начали ходить», - сообщил Алексей Коновалов.

В аналогичной непростой финансовой ситуации оказались и челябинский транспортники. За месяц карантинных мер они понесли убытков на сумму порядка 350 миллионов рублей. Из них почти 100 миллионов недополучило предприятие «ЧелябГЭТ».

Напомним, 20 апреля, на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сообщил, что было проведено несколько совещаний на уровне министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, по итогам которого было принято решение включить «ЧелябГЭТ» в список системообразующих предприятий. В правительстве региона прорабатывается вопрос о мерах поддержки.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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