В Златоусте начался снос аварийного дома, из которого не хотят переезжать жильцы

Сегодня, 27 июля, в Златоусте (Челябинская область) начался снос многострадального дома по улице Советской. В нем обрушились перекрытия еще в начале июня, но жильцы переезжать из него не хотели. Сейчас они все переселены в маневренный фонд.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, в данный момент на месте работает подрядчик. Это МБУ «Благоустройство». Дом уже отключили от всех коммунальных сетей.

«В течении дня подрядчик сложит «коробку», чтобы не было никаких угроз обрушений, чтобы была безопасная площадка. Весь мусор будет вывезен и утилизирован, останется ровная площадка», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов.

Жители расселены в маневренный фонд. Они участвуют в программе переселения из ветхо-аварийного жилья. В ближайшее время они получать свои квартиры.

Напомним, первого июня, около пяти часов вечера обрушилось перекрытие второго этажа и стены в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома барачного типа по адресу: улица Советская, 1. В результате ЧП никто не пострадал. Дом был признан ветхо-аварийным еще в 2013-м году. В тот момент в нем проживали три семьи из семи человек. Все они живут в квартирах на первом этаже. В момент обрушения люди находились дома - без жертв обошлось лишь по счастливой случайности.

Парадокс состоит в том, что одна из семей не захотела покидать жилище даже после сегодняшнего обрушения. Две семьи удалось убедить: они согласились перебраться в жилье маневренного фонда. Начали собирать вещи и сообщили представителям власти, что покинут опасное место в ближайшее время.