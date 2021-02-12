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В Златоусте перезахоронили прах красноармейца

В Златоусте (Челябинская область) с воинскими почестями перезахоронили прах красноармейца Дмитрия Игнатова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня, 12 февраля, руководство и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области приняли участие в церемонии перезахоронения останков красноармейца Дмитрия Игнатова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В храме преподобного Серафима Саровского в память о погибшем состоялась божественная литургия, после чего на мемориале Славы прошел митинг по случаю возвращения праха красноармейца на его малую Родину. Перезахоронение состоялось на городском кладбище «Сорочья гора» с участием родственников Дмитрия Игнатова, которые до сих пор живут в Златоусте.

«О судьбе солдата долгое время было практически ничего не известно. Из короткой биографической справки следует, что Дмитрий Андреевич Игнатов родился в г. Златоусте в 1911 году. В сентябре 1941 года его призвали на фронт и направили в 118-ю стрелковую дивизию. С сентября 1942 года Дмитрий Игнатов числился пропавшим без вести. Согласно архивным документам, в это время его подразделение вело ожесточенные бои с фашистскими захватчиками в Зубцовском районе Тверской области. Спустя 78 лет останки, оружие, личные вещи красноармейца обнаружили поисковики отрядов «БМ-13» и «Пионер», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Установить личность погибшего удалось благодаря сохранившемуся смертному медальону, спрятанному в гильзу от немецкой винтовки. Ценная находка была обмотана в плотный материал не пропускающий влагу, который и обеспечил ее сохранность.