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Контрасты Златоуста: гости работают, свои отдыхают

Фото: 
Алексей Коновалов
Общество
Сегодня, 19:17
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Автор: 
Евгения Александрова

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, четвертого августа, началось асфальтирование улицы Карла Маркса, которая много лет находилась в плачевном состоянии.

Дорожные работы выполняет Саткинское ДРСУ - качеством его работы городские власти довольны.

«Работа на Карла Маркса кипит», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

Напомним, на ремонт одной из ключевых улиц муниципалитета, расположенной в старинной его части, из городского бюджета было выделено около сорока миллионов рублей.

Сначала было проведено фрезерование. Старый асфальт сняли, подготовили дорожное полотно к укладке нового покрытия. Предварительно подрядная организация произвела мобильное сканирование полотна, что позволило точнее определить необходимую глубину срезки асфальтового покрытия и отрегулировать боковой уклон для отвода воды с дороги, благодаря чему она сможет прослужить намного дольше. Ремонтные работы завершатся до конца теплого сезона.

Почти одновременно (несколькими днями позднее) в Златоусте начали ремонт еще одной важной для города и его жителей дороги - по улице Аносова, также расположенной в старинной части муниципалитета, в районе железнодорожного вокзала, и также находящейся в удручающем состоянии.

Здесь подрядчик местный - Златоустовское ДРСУ. Однако в отличие от саткинских коллег работники этой организации работать не спешат.

«Фрезерование этих двух улиц прошло фактически одновременно, однако местные патриоты что-то не спешат начинать работы», - посетовал Алексей Коновалов.

Советник главы поделился с агентством «Урал-пресс-информ» снимками обеих улиц, которые красноречивее слов: на Карла Маркса вовсю работает техника, на Аносова – тишина.

 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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