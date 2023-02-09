В Златоусте полным ходом идет ремонт плотины на Айском водохранилище

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Айского водохранилища в Златоусте (Челябинская область), начатый в прошлом году по госпрограмме охраны окружающей среды региона, идет полным ходом.

Работы на объекте, которые будут вестись и в этом, и следующем годах, осуществляются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Цель капремонта - обеспечение безопасности гидротехнического сооружения и защита населения.

Как отмечают в минэкологии Челябинской области, плотину на реке Ай построили в начале 60-х годов 20-го века по «временному» варианту. В период 1972-1975 годов объект реконструировали.

По результатам визуального обследования в 2019 году стало понятно, что гидротехническое сооружение Айского водохранилища находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Напомним, в 2020 году в рамках данной программы Златоустовскому городскому округу была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 13 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС Айского водохранилища. В том же году данный проект получил положительное заключение экспертизы.

Отметим, Айское водохранилище служит источником питьевой воды для жителей двух крупных районов города.

«Ремонтируемые в настоящее время гидротехнические сооружения предназначены для создания напорного фронта и образования Айского водохранилища с целью забора водных ресурсов из реки Ай на промышленное и питьевое водоснабжение предприятий и населения Златоустовского городского округа, а также для использования акватории водохранилища в рекреационных целях», - пояснили в министерстве экологии Челябинской области.