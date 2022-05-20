«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

В пятницу, 20 мая, в пригородных поездах на направлении Челябинск – Миасс был организован «Вагон здоровья».

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ежегодная акция «День здоровья» была проведена АО «Свердловская пригородная компания» с региональной дирекцией медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной дороге.

На протяжении пути следования в специально оборудованном вагоне вели прием медицинские специалисты, которые проконсультировали пассажиров на тему здорового питания и здорового образа жизни. Пассажиры также смогли измерить свой рост и вес, артериальное давление, сатурацию лёгких, получить консультацию и рекомендации по профилактике заболеваний, методах лечения. Кроме того, по показаниям специалистов пациенты смогли сдать кровь на определение глюкозы в крови.

«Вагон здоровья» отправился от станции Челябинск в семь часов 20 минут по местному времени в составе пригородного поезда № 6005 и прибыл на станцию Миасс в девять часов 27 минут. В обратном направлении со станции Миасс вагон отправился в 10:52 в составе пригородного поезда № 6016, прибыл на станцию Челябинск в 13:07.

Впервые акция «День здоровья» была проведена в 2015 году. В связи с большой популярностью среди пассажиров было принято решение организовывать вагон здоровья ежегодно. За годы проведения акции (в 2020 и 2021 году акция не проводилась в связи с эпидемиологическими ограничениями) в ней приняло участие больше 600 человек.