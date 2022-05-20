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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска продолжается благоустройство общественных пространств. Главный прое
20.05.2022

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

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ЮУЖД
Вагон здоровья
Общество
20.05.2022 18:03
Фото: Пресс-служба ЮУЖД

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

В пятницу, 20 мая, в пригородных поездах на направлении Челябинск – Миасс был организован «Вагон здоровья». 

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, ежегодная акция «День здоровья» была проведена АО «Свердловская пригородная компания» с региональной дирекцией медицинского обеспечения на Южно-Уральской железной дороге. 

На протяжении пути следования в специально оборудованном вагоне вели прием медицинские специалисты, которые проконсультировали пассажиров на тему здорового питания и здорового образа жизни. Пассажиры также смогли измерить свой рост и вес, артериальное давление, сатурацию лёгких, получить консультацию и рекомендации по профилактике заболеваний, методах лечения. Кроме того, по показаниям специалистов пациенты смогли сдать кровь на определение глюкозы в крови.

«Вагон здоровья» отправился от станции Челябинск в семь часов 20 минут по местному времени в составе пригородного поезда № 6005 и прибыл на станцию Миасс в девять часов 27 минут. В обратном направлении со станции Миасс вагон отправился в 10:52 в составе пригородного поезда № 6016, прибыл на станцию Челябинск в 13:07.

Впервые акция «День здоровья» была проведена в 2015 году. В связи с большой популярностью среди пассажиров было принято решение организовывать вагон здоровья ежегодно. За годы проведения акции (в 2020 и 2021 году акция не проводилась в связи с эпидемиологическими ограничениями) в ней приняло участие больше 600 человек. 

ЮУЖД
Вагон здоровья
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20.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

18.05.2022 20:04

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая

18.05.2022 19:55

В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

18.05.2022 17:13

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год

18.05.2022 17:08

Челябинец избил семилетнюю дочь

18.05.2022 16:59

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

18.05.2022 16:31

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

18.05.2022 16:06

«Прорыв» отправлен в российскую армию

18.05.2022 15:49

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

18.05.2022 15:45

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области

18.05.2022 15:43

Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето