20.05.2022
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
20.05.2022
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок
20.05.2022
Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»
20.05.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
20.05.2022
Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска
«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
20.05.2022
Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года
19.05.2022
Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»
18.05.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022