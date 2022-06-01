Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

Депутат Государственной Думы Валерий Гартунг поздравил ребят Южного Урала с Днем защиты детей.

Первое июня – время устраивать праздники для ребят. Не остались в стороне и депутаты «Справедливой России – За Правду». Валерий Гартунг поздравил гостей благотворительного спектакля в Камерном театре.

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«Не только для меня, но и для многих взрослых дети – это главное, это смысл жизни, – отметил парламентарий. – Я поздравляю, в первую очередь, ребят, их родителей, бабушек и дедушек, всех учителей и воспитателей! Побольше вам улыбок, радости и, конечно же, мирного неба. Пусть лето, которое начинается таким замечательным днем, будет счастливым. Чтобы дети успели подрасти, окрепнуть, хорошенько отдохнуть и первого сентября с новыми силами пришли в садики и школы».

Мероприятие получилось необыкновенно теплым и душевным. Посмотрев спектакль «Лешик и звезда», дети поиграли с аниматорами во время интермедии, полюбовались экспонатами на выставке кукол.

«День защиты детей – это праздник, который напоминает нам, взрослым, о том, что каждый ребенок нуждается в защите, тепле и ласке, – рассказал депутат ЗСО Василий Швецов. – И мы должны делать все, чтобы дети ежедневно чувствовали нашу заботу. Неподдельные положительные эмоции, светлые улыбки и горящие глаза ребят – то, ради чего мы и проводим подобные праздники в столице Южного Урала и других городах региона».

Всего на представлении побывали более 200 детей. Большинство из них со сложной судьбой (сироты, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных семей). Депутат Константин Савченко привез на праздник группу малышей из Миасса – они впервые оказались на профессиональном спектакле – в родном городе у них такой возможности не было.

Подобные мероприятия в Камерном театре проводятся уже не первый год. Изначально идею и концепцию акции разработала заместитель директора театра Наталья Дик. Уже потом ежегодное событие поддержала партия «Справедливая Россия-За Правду».

Еще один добрый праздник прошел в Культурно-досуговом центре ЧКПЗ. Здесь депутат Валерий Гартунг поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 150 подопечных «Дома Надежды» и других благотворительных организаций города посмотрели выступления артистов, поучаствовали в посильных играх и конкурсах, получили подарки. На сцене были творческие номера от Школы танцев «Империя», вокальной группы «Спектр», танцевального коллектива «Фридом», детской фитнес-группы «Калейдоскоп движений». Настоящий восторг у зрителей вызвали танцы с собаками от Дарьи Усачевой, Валерии Потеряевой и Анны Кондрашиной.

Слова поддержки и поздравления для юных зрителей и их родителей также прозвучали от депутатов Законодательного Собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой и Дмитрия Ларина.