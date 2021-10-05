Василенко: Только вакцинация и ревакцинация спасут человеческие жизни

Главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко призвала вакцинировать от коронавирусной инфекции всех жителей региона.

По ее словам, на сегодня ситуация по ковиду в регионе очень непростая. Растет число заболевших и умерших.

«Считаю, что должна быть стопроцентная вакцинация пациентов и, в первую очередь, медработников, а также учителей, социальных работников», - высказала свою точку зрения главврач.

Напомним, с 18 октября на территории региона будет временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Посещать массовые мероприятия в области можно будет только с QR-кодом

«Безусловно, введение QR-кодов на массовых мероприятиях пойдет на пользу, нужно обезопасить себя и своих близких от распространения заболевания, - считает Татьяна Василенко. - Я уверена, что только вакцинация и уже ревакцинация спасут и человеческие жизни, и остановят вспышку заболеваемости».