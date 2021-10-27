Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида

В Челябинске будет открыт большой пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, прививку по-прежнему можно будет поставить в ТРК.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 27 октября.

«Нами принято решение, что большой, такой мега-вакцинальный пункт будет развернут во дворце спорта «Юность». По примеру Москвы, как это сделано в ГУМе, будет большое количество вакцинальных точек, где можно совершенно спокойно в нерабочие дни пройти вакцинацию», - поделилась планами Ирина Альфредовна.

Удалось сохранить возможность работы выездных бригад в торгово-развлекательных комплексах в период нерабочих дней, несмотря на то, что с 30 октября в ТРК будут пускать только с QR-кодом (то есть привитых или переболевших менее полугода назад).

«Мы разговаривали с торговыми центрами. Ряд из них нам готовы предоставить помещения с отдельными входами, где будет организована вакцинация, поскольку это привычное место для многих горожан», - отметила Ирина Гехт.

Прорабатывается еще ряд решений, которые позволят наращивать темпы вакцинации, при этом сохраняя ее доступность. В ближайшее время эти решения будут озвучены. «На период нерабочих дней по городу будут развернуты пункты и не будет никаких препятствий для вакцинации», - заверила Ирина Гехт. Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме.

По словам первого вице-губернатора, Челябинская область продолжает ставить рекорды по числу привитых за сутки.

«Последние сутки дали нам рекордные темпы вакцинации. У нас более 17 тысяч за прошедшие сутки было вакцинировано, в ночное время - более 800 человек. Такого не было еще ни на одном отрезке времени, даже в период достаточно высокой активности по вакцинации в июле месяце. Посмотрим, что будет сегодня, но люди активно идут, прививаются», - рассказала Ирина Гехт.