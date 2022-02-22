22.02.2022
В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»
22.02.2022
ЮУЖД напоминает водителям о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов
22.02.2022
ГИБДД проверяет, кто и как паркуется на местах для инвалидов в Челябинской области
22.02.2022
В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей
22.02.2022
Мужчина, убивший жену и тяжело ранивший мастера на станции Карталы, пытался покончить с собой
22.02.2022
Челябинский цинковый завод продолжает внедрение зеленых технологий
В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей
27.10.2021
Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида
05.10.2021
Василенко: Только вакцинация и ревакцинация спасут человеческие жизни
01.09.2021
В Челябинской области нашли способ мотивации студентов к вакцинации от ковида
23.08.2021
В выходные 1438 южноуральцев привились в ТРКХ, садах, парках, на рынках и в храме
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022