В Челябинской области привито от ковида более 1,6 миллиона взрослых и более двух тысяч детей

На сегодняшний день в Челябинской области более 1,6 миллиона взрослых жителей и более двух тысяч детей вакцинировались первым компонентом против коронавирусной инфекции COVID-19.

«По состоянию на 21 февраля количество привитых жителей Челябинской области составляет 59,3% от числа взрослого населения с учётом ФМБА», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздраве региона.

Всего первым компонентом привит один миллион 600 тысяч 171 человек, повторно вакцинированы 341 тысяча 322 южноуральцев. Полностью вакцинированы (два компонента) один миллион 524 тысячи 499 человек. Прививку от коронавирусной инфекции поставили также 2075 подростков в возрасте 12-17 лет.

За весь период вакцинальной кампании в регион поступило два миллиона 261 тысяча 109 комплексов вакцин против коронавирусной инфекции. Из них один миллион 653 тысячи 745 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 471 тысяча 374 дозы однокомпонентной вакцины «Спутник-Лайт», 107 тысяч 100 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона», 28 тысяча 890 комплектов вакцины «КовиВак» и две тысячи 400 комплектов вакцины для подростков (12-17 лет) «Спутник М».

На сегодня по данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Челябинской области составляет 59,3%.