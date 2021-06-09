Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары

Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев, отправившийся в путешествие на велосипеде в Севастополь, добрался до Самары. В путь-дорогу длиной три тысячи километров отважный житель южноуральской столицы выехал на своем двухколесном товарище первого июня.

Стартовал Максим от памятника доблестным сынам Отечества на аллее Славы. В добрый путь его проводили земляки, в том числе представители «Боевого братства», ветеранам которого, лишившимся льгот, и посвящен многокилометровый велопробег Максима Уфимцева.

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Вчера, седьмого июня, его встретили представители самарского отделения «Боевого братства», которые провели для дорого гостя экскурсию по городу, организовали для него посещение различных музеев, памятника легендарному человеку - советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками СССР генералу Василию Маргелову, прогулку по набережной и Саду Победы.

В Самаре Максима определили на ночлег. Сегодня, девятого июня, его сопроводят в Жигулёвск.

К первому июля челябинец совершенно точно должен добраться до Крыма, чтобы в кругу друзей отметить День ветеранов боевых действий.

В Севастополе его будут ждать простые крымчане и, конечно, глава и представители ветеранского совета «Боевого братства».