Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных

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Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных

Вход в национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) с 15-го марта будет платным.

Данная информация была озвучена на первом заседании Общественного совета, которое провел нацпарк, представив участникам концепцию развития территории.

Визит-центр «Зигальги», зоны отдыха и парковка, которые планируется обустроить в селе Верх Катав, станут точками притяжения туристов и дадут рабочие места местным жителям.

Кроме того, на одном из участков возле села должен появиться мобильный туристический кемпинг. А село Тюлюк со временем может стать центром экологического просвещения для школьников всего района.

Как сообщает сайт «Зигальги», к концу года на территории кордона заработает эко-центр, в комплекс также входят дом дежурного с техническими помещениями, служебные гостиница и парковка.

В новом национальном парке уже трудятся четыре жителя Тюлюка, после ввода кордона в эксплуатацию потребуются дополнительные рабочие руки.

С 15-го марта с приезжающих в «Зигальгу» туристов начнут взимать плату за посещение. Постановление правительства России, которое установило порядок определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, вступило в силу 22-го июля 2020-го года.

В соответствии с документом, плата за одно посещение национального парка «Зигальга» составит 150 рублей. Платить за поход придется туристам из городов Челябинской области и других регионов. Одним из первых пожеланий на встречах представителей «Зигальги» с жителями Катав-Ивановского района было освобождение местного населения от платы за вход в парк. И оно выполнено.

«Бесплатный вход в национальный парк не значит, что при его посещении не нужно оформить разрешение, как того требует федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», - отметила исполняющая обязанности директора объединённой дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Эльвина Новосёлова. – Потому жителям Катав-Ивановского района тоже будет необходима регистрация. Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение.

Для жителей приграничных сёл – Верх Катава, Александровки, Екатериновки, у которых территория национального парка начинается едва ли не за околицей, оформят абонементы на полгода.

Жителям Тюлюка и Меседы, часто бывающим в «Зигальге», выпишут абонементы на один квартал – для этого потребуется подать заявление. Причём оформление абонементов организуют прямо в сёлах.

О дате, времени и месте работы мобильных пунктов сотрудники национального парка сообщат дополнительно.

Льготы при оформлении разрешения на посещение «Зигальги» предоставляются также инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам и школьникам, пенсионерам, а также ещё нескольким категориям граждан. Полный список есть на сайте национального парка - здесь.

Для справки:

Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка - 45 тысяч 662 гектара.

Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Под постоянную охрану здесь взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.