Виталий Паутов: гвардейским традициям не изменяю

В России отмечается День Воздушно-десантных войск. Первые подразделения «крылатой пехоты» появились в Советском Союзе 92 года назад, с тех пор ВДВ по праву считаются элитой Вооружённых сил РФ. Этот «титул» они завоевали на полях Великой Отечественной, своим участием в Афганской кампании, смелыми действиями в Чечне и на Балканах. Не роняют славу отцов, дедов, прадедов и нынешние десантники, многим из которых уже довелось понюхать пороха в ходе продолжающейся военной спецоперации по защите Донбасса.

Ветеран-десантник из Челябинска Виталий Паутов – один из тех, для кого славные традиции «голубых беретов» являются жизненными принципами. Депутат Челябинской городской Думы Паутов сам проходил службу в ВДВ, он обладает «афганским» опытом, награждён орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и другими высокими знаками отличия. Виталий поздравил всех десантников Южного Урала – бывших и действующих – с праздником и рассказал, как челябинские ветераны обычно отмечают этот день.

– На протяжении трёх десятков лет у меня и моих близких друзей сложились определённые традиции по празднованию дня ВДВ. Если позволяют погодные условия, мы совершаем прыжки с парашютом, потом выдвигаемся в Увельский район, на охотбазу предприятия «ЗЛАК», проводим там соревнования по стрельбе или рыбалке. Вечером празднуем день ВДВ. Первый тост обычно поднимаем за гвардейцев-десантников, а третий за боевых друзей, которых с нами уже нет, – говорит ветеран боевых действий Виталий Паутов.

Челябинский депутат является настоящим патриотом. Паутов был одним из первых среди общественных деятелей областного центра, кто открыто поддержал специальную военную операцию.

– Я не понаслышке знаю, что такое война. Это страшно. Это кровь, слёзы. Это погибшие и раненые. Но при этом я не могу не поддерживать Владимира Путина, нашего главнокомандующего. По моему мнению, он принял правильное решение, начав спецоперацию. Восемь лет на территории Донецкой и Луганской народных республик происходил геноцид русского народа. В мирных жителей стреляли, их убивали. Сколько еще можно было это терпеть! – сказал Виталий сразу после объявления о начале СВО.