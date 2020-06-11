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Власти Челябинска исправляют ошибки «дорожной революции» и проектируют новый путепровод

Общество
Сегодня, 11:19
Автор: 
Евгения Александрова

Власти Челябинска исправляют ошибки "дорожной революции", активно занимаются благоустройством, озеленением и, помимо прочего, проектируют новый путепровод, который появится в поселке Новосинеглазово (Советский район).

Об этом в Твиттере рассказал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Он сообщил, что новый путепровод через ж/д дорогу построят на улице Челябинской, и отметил, что сейчас на регулируемом переезде через железнодорожные пути (и на подходах тоже) 1+1 полоса.

"Стоит ли закладывать путепровод у 2+2 полосы на перспективу или лучше сохранить 1+1, а сэкономленные средства направить на благоустройство?" - задается вопросом Александр Егоров.

На своей странице в Твиттере чиновник рассказывает и о других инициативах и свершениях городских властей, в том числе о преображении Кировки, установке новых столбов на площади Революции (вдоль проезжей части на проспекте Ленина), появлении дополнительного тротуара на улице Пушкина.

"Вместе с комитетом дорожного хозяйства продолжаем исправлять ошибки "дорожной революции". На Пушкина сделали дополнительный тротуар вдоль парапета. Не придется лишний раз взбираться по ступеням", - отмечает Александр Егоров.

Чиновник добавляет, что челябинцам не нужно пугаться высокого борта в конце.

"Попробуем поднять выезд из двора до его уровня", - обещает ответственный за городскую среду южноуральской столицы.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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