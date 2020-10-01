Власти ответили на недовольство магнитогорцев огромными очередями на КТ и длительным ожиданием скорой

Жители Магнитогорска (Челябинская область) в социальных сетях с возмущением рассказывают об огромных очередях на компьютерную томографию, о вынужденном многочасовом ожидании людьми с температурой и кашлем своего обследования, о невозможности дозвониться до скорой. Обращения поступают и в аккаунты главы региона. Магнитогорцы просят губернатора разобраться с этими вопросами.

Данил Кужин поделился своими впечатлениями от КТ, которое он намеревался сделать в частной клинике Новомед. «С 23:00 до 6:00 в порядке живой очереди там делают КТ, платно или по направлению», - сообщает Данил, который пришел к клинике в начале одиннадцатого и был уже 86-м в списке. По его словам, ждать приходиться на улице и поэтому он советует хорошо подготовиться.

«Принимают по направлению только с определенной формой справки, очень многим отказывали, так как у них были не такие направления», - отмечает Данил и дает еще несколько советов: заранее уточнить нужную форму направления, взять с собой бахилы, двойные маски. Платно сделать КТ обойдется в четыре тысячи 700 рублей.

В соцсетях много и других сообщений от магнитогорцев. Елена Березина рассказывает, что в поликлинике на «Советской, 219 массово уволились терапевты, огромные очереди».

Евгений Соболев, который делал КТ неделю назад, говорит, что «во всех местах, где можно сделать КТ, очереди на три дня вперёд» были. А сейчас ситуация еще более осложнилась.

«Вчера днем мама уехала по скорой, вернулась домой к утру! Еще больше простыла и сильнее заболела! Люди сидят толпами на улице на асфальте в пледиках закутавшись! Это ужас», - делится Юлия Вахромина. «Ребёнку тоже смогли сделать КТ в четыре утра. Были 50-е в очереди, а записано было более 100 человек», - рассказывает Ирина Глухова.

Жители также жалуются, что часами вынуждены с огромной температурой дожидаться дома скорую помощь. «С температурой 39,3 скорая не приезжает, а врач на дом тем более не дойдёт. Вызвали в 19:00, в итоге на следующий день после двух позвонили со скорой и задали вопрос "Вы нас ещё ждёте"?!», - рассказывает Виктория Стёпкина.

В ответе минздрава, размещенном в Инстаграме губернатора под гневным постом жительницы Магнитогорска, признают наличие очередей на КТ и заверяют, что держат ситуацию под контролем. «Отделения работают круглосуточно, плюс к КТ диагностике подключаются поликлиники», - сообщают в министерстве и просят жителей сохранять спокойствие и соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации.

В ведомстве также уточнили, что в Магнитогорске три бесплатных КТ-фильтра, есть платные КТ-томографы. На сегодня, по данным медиков, регистрируется рост заболеваний ОРВИ и гриппа, парагриппа, но не ковидной инфекции. «КТ-анализы делаются только по показаниям. Если у вас есть вопросы, обращайтесь на горячую линию минздрава 240-15-16», - советуют в минздраве.

Ситуацию прокомментировала и заместитель директора Центра по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области Елена Симонова в телеграм-канале городской администрации.

По ее словам, на сегодня в Магнитогорске регистрируется сезонный, прогнозируемый рост заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). При этом он наложился на рост заболеваемости коронавирусной инфекции, которая фиксируется в Магнитогорске с конца марта - начала апреля.

Елена Симонова отмечает, что в городе увеличивается количество коечного фонда - к базам для лечения ковида добавляются базы для долечивания. «Сейчас мы имеем в Магнитогорске две таких базы: на базе родильного дома и психоневрологической больницы, - уточнила Симонова. - Также рассматривается вопрос открытия долечивания на базе поликлиники кожно-венерологического диспансера».

В медицинских организациях разводят потоки пациентов. «Понятно, что никогда больной с ковидом не будет лечиться в той больнице, где получают помощь другие жители», - подчеркивает замдиректора центра.

Кроме того, Елена Симонова объяснила долгое время ожидания бригад скорой помощи: «Сейчас в связи с ростом заболеваемости сезонными инфекциями увеличилось количество вызовов скорой помощи, еще скорая выезжает, чтобы отвезти пациента с подозрениями на коронавирусной инфекции на КТ. Поэтому сейчас жители города не могут быстро обслужиться». По ее словам, в первоочередном порядке скорая едет на ДТП или на острый коронарный синдром, инфаркты миокарда, нарушение мозгового кровообращения. Пациентам с подозрением на коронавирус приходится ждать бригаду, которая первой освободится и отвезет на плановое КТ.

Елена Симонова еще раз призвала магнитогорцев не усугублять ситуацию, а соблюдать все правила, которые рекомендует Роспотребнадзор, и сделать прививку от гриппа. Она также попросила жителей уважительно относиться к медработникам, нагрузка на которых существенно возросла.