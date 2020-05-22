Власти пообещали челябинцам новые растения на Советской и Карла Маркса

В Челябинске в ближайшее время начнется замена проблемных деревьев на улицах Советской и Карла Маркса на новые, здоровые и красивые.

Сегодня, 22-го мая, заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Егоров провел пилотный осмотр запланированных к замене зеленых насаждений. Компанию чиновнику составили специалист комитета дорожного хозяйства, подрядчик, депутат Центрального района Елена Вахтина и урбанист Лев Владов.

"Осмотрели все проблемные деревья, будем заменять их на новые в ближайшее время", - сообщил Александр Егоров в Телеграм.

Он отметил, что сдерживающим фактором являются подземные сети.

"На многих запланированных местах сетевики не согласовывают подрядчику новые деревья. В таких случаях будем прорабатывать кустарники ближе к осени, чтобы нормально прижились", - сообщил Александр Егоров.

Он добавил, что впоследствии такие обходы будут проходить один-два раза в неделю под руководством городского управления благоустройства.

Напомним, масштабное озеленение в Челябинске, какого город не знал долгие годы, началось в конце марта с высадки мелколистных лип на проспекте Ленина, напротив гостиницы "Южный Урал".

Глава города Наталья Котова, вчера, 21-го мая лично оценившая ход работ в данном направлении в разных районах южноуральской столицы, назвала их беспрецедентными.

Так, только администрация Челябинска в текущем году высадит две с половиной тысячи крупномерных деревьев и 30 тысяч кустарников на 26-ти улицах мегаполиса. Свою лепту в озеленение внесут и районные администрации.