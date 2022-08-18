Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение

В следующий вторник, 23 августа, на автомобильной дороге М-5 «Урал» (выезд из Челябинска в сторону Екатеринбурга) ограничат движение на два часа и полностью остановят на 15 минут.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», 23 августа с 22 часов до полуночи вводится временное ограничение движения транспортных средств на 23 км автомобильной дороги М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (в Челябинской области). В этот период будет полностью прекращено движение на 15 минут (время точно не указано).

Введение ограничений связано с проведением аварийных работ по замене провода воздушной линии электропередач.

Ограничение осуществляется ОАО «РМСК Урал» – филиала «Челябэнерго», в соответствии с утвержденной в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемой организации движения.

Автомобилистам рекомендуют принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).