18.08.2022
Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
18.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 августа
18.08.2022
Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске
18.08.2022
Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют
18.08.2022
Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»
18.08.2022
Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов
Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение
23.06.2022
Движение по М-5 в районе Чебаркуля затруднят дорожные ограничения и Ильменка
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
13.05.2022
В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение
19.04.2022
В Челябинской области ограничат движение по трассе А-310, ведущей в Казахстан
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022