Водителей и пассажиров в Челябинске продолжают проверять на предмет соблюдения масочного режима

Управление транспорта Челябинска продолжает проверки общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима, который в южноуральской столице нарушают и те, и другие.

Сегодня, 25 сентября, было проверено 26 единиц подвижного состава (муниципального и частного). Масок не оказалось у пяти водителей частных перевозчиков, у одного водителя трамвая и у одного водителя троллейбуса.

Руководителям предприятий направлены письма с требованием усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе управления транспорта города, пассажиры тоже весьма неохотно соблюдают масочный режим (всего 11 процентов горожан были в масках).

Кроме того, в Челябинске состоялся совместный рейд управления транспорта и регионального Роспотребнадзора, в ходе которого было проверено 18 транспортных средств. В результате за отсутствие масок девять водителей привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей.

В маршрутных такси № 2, №12, №54 у водителей отсутствовали антисептические средства обработки транспорта, а также наглядные пособия по профилактике коронавируса. По результатам собранных материалов государственными инспекторами Роспотребнадзора юридическим лицам будут направлены требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм.

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по поручению главы Челябинска Натальи Котовой в магазинах и торговых комплексах города также продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Нарушения условий режима повышенной готовности по-прежнему не прекращаются.

Напомним, в областном центре до четвертого октября продлен режим повышенной готовности. Несмотря на то, что ношение масок в общественных местах является обязательным требованием, горожане упорно продолжают его игнорировать.