Военнопленные ВСУ дали пресс-конференцию

Вчера, 25 июня, в пресс-службе народной милиции ЛНР состоялась пресс-конференция военнослужащих ВСУ, которые днем ранее сдались в плен в поселке Горское и Золотое.

Все военнопленные являются военнослужащими Украины, офицеры, которые являлись командирами подразделений, сбежали в первые минуты боя, некоторые военнослужащие даже не знают своих командиров по имени, только позывные.

"Отношения к командирам у меня поменялось еще дней 15 назад, так как моя мама болела и я попросил связаться с ней, меня кормили "завтраками" и по итогу я не вышел с ней на связь и не знаю ничего что да как она" - говорит стрелок Роман Проц.

Таким образом, мы можем видеть, какое отношение к обычным солдатам у офицеров.

Большое количество потерь из-за артиллерийских обстрелов, утверждают военнопленные.

"Своих вышестоящих офицеров я даже не видел на передовой, начпрод, зампродовольствия - всех их даже в лицо не знаю", - говорит повар Ярослав Сакалош, - передаю привет своей жене и детям. Кстати, дети за границей и не собираются на Украину приезжать.

"Я по гражданской специальности являюсь ветеринаром, но, когда призвали в первую мобилизацию, стал стрелком-санитаром, может, потому что крови не боюсь и умею делать уколы", - рассуждает стрелок-санитар Иван Романюк.

В конце пресс-конференции всем военнопленным дали связаться со своими родными и близкими людьми.