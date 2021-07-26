Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях

Военная прокуратура Челябинского гарнизона во взаимодействии с военным следственным отделом по Челябинскому гарнизону, командованием воинских частей и учреждений в августе этого года проведет месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках проведения месячника до военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, будут доведены положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, федерального закона «О статусе военнослужащих», а также Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В случае, если вам стало известно о подобных фактах, вы можете обратиться в военную прокуратуру Челябинского гарнизона с соответствующим заявлением по адресу: 454091, город Челябинск, улица Карла Маркса, 101, по телефону: 8 (351) 724-30-62 либо через официальный сайт главной военной прокуратуры.