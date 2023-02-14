С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем

Житель Челябинской области, принимающий участие в специальной военной операции, едва не стал фигурантом уголовного дела – мужчину, в октябре 2022 года призванного на службу в рамках частичной мобилизации, заподозрили в самовольном оставлении воинской части, где проводилось боевое слаживание.

Однако никакой вины за рядовым Ч. не было – солдат оставил полигон под Чебаркулем не для того, чтобы отсидеться в тылу, а потому что отправился выполнять служебно-боевые задачи в зоне СВО.

Родная сестра мобилизованного в ходе проведения доследственной проверки (была начата по сигналу из воинской части Чебаркуля – мобилизованного не увидели на построении) сообщила следователю, что ее брат находится в Луганской области как военнослужащий войсковой части 31612 (в зону проведения специальной военной операции мужчина отправился в составе команды от данной части с учебной авиационной базы в Челябинске, куда прибыл с чебаркульского межвидового полигона в декабре 2022 года).

Следователь военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону, проведя проверку и опросив свидетелей, в том числе сослуживцев мобилизованного, в возбуждении уголовного дела в отношении рядового Александра Ч. по статье 337 УК РФ отказал – за отсутствием события преступления.

Таким образом, справедливость в отношении южноуральского военнослужащего, призванного на службу по частичной мобилизации военкоматом Чебаркульского и Уйского районов, восторжествовала. О положительном исходе дела рассказал депутат челябинской гордумы Владимир Корнев, за помощью к которому обратилась сестра рядового. Он заявил, что свою лепту в торжество справедливости внесли юристы правозащитного движения «У военнослужащих тоже есть права» и лично его помощник Павел Степанов.