12.04.2023
Челябинский боец Денис Лаврентьев проведет бой против экс-чемпиона Bellator
12.04.2023
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
11.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля (18+)
11.04.2023
Полицейские Челябинска задержали наркодилеров с крупной партией героина
11.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта Дома культуры в Лазурном
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству
11.04.2023
Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода
31.03.2023
C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области
21.03.2023
Сборная Челябинского цинкового завода заняла первое место в областных соревнованиях по лыжным гонкам
24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023