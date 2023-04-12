Волонтеры Челябинского цинкового завода получили дипломы Национального совета по корпоративному волонтерству

Национальный Совет по корпоративному волонтерству в Челябинской области отметил заслуги активистов молодежной организации МАССИВ Челябинского цинкового завода.

Как сообщила пресс-служба ЧЦЗ агентству «Урал -пресс-информ »,восемь самых активных представителей молодежи получили благодарственные письма и приглашение участвовать в ключевых мероприятиях, организованных советом.

«Мы объединяем усилия предприятий, чтобы эффективно работать в разных направлениях, – рассказала Анастасия Беленкова, председатель Национального Совета по корпоративному волонтерству в Челябинской области. – Наша миссия проста - партнерство в стремлении сделать доброе дело».

Директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Рамиль Рахманкулов отметил:

«Тематика корпоративного волонтерства для Челябинского цинкового завода всегда актуальна. За прошедший год нашими сотрудниками проведено более двух десятков акций, направленных на поддержку семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, ветеранов, людей с ограниченными возможностями и детей, находящихся на попечение у государства».



Также важнейшим направлением для сотрудников завода являются экологические акции. Ежегодно молодежная организация МАССИВ выезжает в национальный парк Таганай, помогая администрации заказника маркировать тропы, пропалывать саженцы молодых деревьев и поддерживать чистоту популярных маршрутов.