Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона

Челябинцы из гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области посетили пункты временного размещения в Железном Порту. Они организованы сразу в нескольких местах курортного населенного пункта Херсонской области.

Картины в пунктах временного размещения, расположенные в других регионах России и в самой Херсонской области, отличаются. В первом случае люди заняты уже поиском работы, оформлением жилищных сертификатов и выплат, настраиванием новой жизни. Во втором случае еще далеко не все бытовые проблемы решены. Добровольцы пообщались с проживающими здесь херсонцами и узнали, какая помощь им необходима.

«Объезжаем пункты временного размещения, в которых находятся жители Херсона. Смотрим условия и узнаем, какая помощь нужна. Также просим составить списки с потребностями, чтобы мы могли вернуться сюда же, но уже со всем необходимым. Из разговоров с людьми понятно, что проблемы есть. Одни из основных в ПВРах в Железном Порту - отсутствие отопления, потому что корпуса санаториев и пансионатов не рассчитаны на круглогодичное проживание. Сейчас здесь пользуются кондиционерами для обогрева комнат. Кроме того, испытывают люди сложности и с запасом медикаментов. Говорят, что иногда не оказывается даже самых элементарных лекарств от простуды, а осень – пора простуд. Постараемся в ближайшее время привезти», - рассказал участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

В Железный Порт волонтеры также привезли около 500 книг. Среди них – произведения русской классики, энциклопедии, а также рассказы и сказки для детей.

«Очень хорошо, что книги привезли, особенно сказки. Возьму, внуку буду читать. Он еще маленький, любит такое. Здорово, если бы нам еще хоть какие-нибудь игрушки передали, а то ребятне играть почти нечем», - поделилась одна из жительниц пункта временного размещения в Железном Порту.

В ближайшее время участники гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области начнут помогать в пунктах временного размещения с организацией досуга детей. Также добровольцы продолжат доставлять туда книги и спортинвентарь.