07.12.2022
Юные хоккеисты Магнитогорска придерживаются основ fair play
07.12.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» снова навестил кошачье «общежитие» в Северодонецке
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»
02.12.2022
«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
30.11.2022
«Единая Россия» наградила победителей конкурсов партпроектов «Историческая память» и «Новая школа»
29.11.2022
Волонтеры «Единой России» эвакуировали в Крым 91-летнюю жительницу Херсона
29.11.2022
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022