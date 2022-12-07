Волонтеры-новобранцы проходят курс медподготовки в рамках партийного проекта «Единой России»

Челябинское отделение «Единой России» организовала курсы для волонтеров по оказанию экстренной доврачебной помощи. Занятия проходят на базе колледжа ЮУГМУ в рамках народной программы «Единой России» и партпроекта «Здоровое будущее».

Вводное занятие провел координатор партпроекта и главный врач Челябинской детской клинической поликлиники № 8 имени Невского Антон Рыжий. Он показал, как правильно делать массаж сердца, объяснив, как устроены органы дыхания. Далее волонтерам предстоят 36 часов обучения. Желающих нашлось немало, и не только потому что курсы бесплатные, но и с явным ростом популярности волонтерства и подъема патриотизма, как отметили организаторы курсов.

«Мы очень благодарны медицинскому университету, который приютил наших волонтеров. Они не просто учатся, а будут в резерве партии, и в случае необходимости мы всегда сможем пригласить их на помощь другим. Это очень важно, что одни помогают другим и мы вместе. Курс абсолютно бесплатный, поскольку медицинский университет предоставил и помещение, и необходимый инвентарь, и педагогов. Проект «Единой России» «Здоровое будущее» помог организовать курсы для граждан, которые хотят помочь людям», - говорит Антон Рыжий.