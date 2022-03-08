08.03.2022
Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона
07.03.2022
«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя
07.03.2022
ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе
07.03.2022
Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона
07.03.2022
РЖД запустили отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий
07.03.2022
Специалист по медиабезопасности из ЧелГУ рассуждает о роли фейков в современном мире
Восемь щенков к 8 Марта: челябинка спасла бездомную собачью семью с больным малышом, и ей очень нужна помощь
14.02.2022
Челябинские зоозащитники: Как искоренить случаи нападения собак на людей и вести себя с агрессивным животным
12.10.2021
Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным
15.01.2021
В Челябинской области потратят 100 миллионов рублей на бездомных животных
17.09.2020
По требованию прокуратуры в Златоусте объявили аукцион по содержанию бездомных животных
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022
В Челябинске прошли задержания участников антироссийского несанкционированного митинга
06.03.2022
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022