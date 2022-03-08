Восемь щенков к 8 Марта: челябинка спасла бездомную собачью семью с больным малышом, и ей очень нужна помощь

В Челябинске накануне Международного женского дня случилась поистине удивительная история. Жительницы частного сектора в Металлургическом районе, находясь в упорных поисках своей подопечной – большой белой бездомной собаки, которая, будучи беременной, куда-то подевалась, отыскали – прямо перед 8 Марта – восьмерых ее детей.

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О том, что поиски Белянки-беглянки, которые безуспешно велись с декабря прошлого года, наконец увенчались успехом, на своей странице в ВКонтакте рассказала челябинская зоозащитница. Зарина, спасшая уже немало собачьих жизней, очень просит о помощи: вместе с пополнением из восьми очаровательных четвероногих малышей у нее теперь 16 собак. И одной ей не справиться – кормить хвостатых братьев и сестер нужно усиленно, они растут, а один из крох и вовсе угодил в больницу – слабого, не евшего несколько дней щенка с сильным обезвоживанием, который получил имя Марли, выхаживают ветеринары клиники «Гармония».

Вот что написала Зарина о поисках белой собаки и их результатах на своей страничке вчера, седьмого марта: «Жители Першино часто видели ее в поисках еды, но поймать ее и проследить маршрут к месту обитания ее и щенков возможности не было...Сегодня нам удалось возобновить поиски, и вот что мы нашли... Восемь щенков... Улица Измайловская, заброшенный дом, заметенный снегом со всех сторон, без следов и признаков присутствия человека. Там не было даже укрытия, только куча досок. Как они выжили?! Соседи и не знали, что там собаки живут. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от моего дома, а я искала ее так давно… Наша Белянка - мать-героиня! Ее забрать я пока не могу, она дикая и к человеку близко не подходит, щенки уже большие, едят сами, но мы обязательно ее стерилизуем, как только пристроим малышей... Одного отвезли в ветклинику «Гармония», сильное истощение, семь теперь поселились в теплом сарае. И мы вновь просим помощи...Не бросайте нас! Я одна не справлюсь, у меня своих – тоже восемь. Пеленки, корм, оплата стационара... Кто чем может...».

Не влюбиться в этих очаровательных карапузов – Беляниных детей – невозможно. Давайте все вместе поможем Зарине их выходить и пристроить. По всем вопросам можно звонить по номеру телефона: 8 (951) 480-30-33.

Номер карты Сбербанка, на которую каждый неравнодушный человек сможет отправить посильную сумму: 5469 7200 1395 1740 (получатель Ирина Сергеевна С.).

Малыши едят все: рис, курицу, корм для щенят. Требуется очень много пеленок.