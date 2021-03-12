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Воспитанники детского дома Копейска погрузились в сладкий мир печенья

Воспитанники детского дома Копейска (Челябинская область) погрузились в сладкий и ароматный мир печенья – руководство Кременкульской кондитерской фабрики пригласило ребят в гости.

В сопровождении педагогов-воспитателей Александра Рощектаева и Раисы Подмарёвой, а также в уже привычной компании заместителя руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филиппа Венедиктова (челябинские добровольцы все более тесно дружат с детским домом на Чернышевского, 8) познакомились с увлекательным процессом изготовления печенья.

Как сообщает группа «Добровольцы Русской Весны Челябинск» в ВКонтакте, ребята с большим интересом наблюдали, как из муки, сахара и других обязательных ингредиентов, словно по волшебству (спасибо умелым рукам работниц фабрики и современному итальянскому оборудованию) «рождалось» вкуснейшее печенье самых разных видов и форм.

Насладились копейские гости и пребыванием в релакс-зоне, оборудованной на территории фабрики для ее дружного и трудолюбивого коллектива, и, конечно, порадовались приглашению в столовую, где гостеприимные работницы фабрики угостили мальчишек и девчонок сладкими лакомствами - кременкульским печеньем.

Набравшись сил во время чаепития, ребята взяли в руки коробки с вкусными подарками от фабрики и отправились в обратный путь.

Союз добровольцев Донбасса и руководство копейского детского дома выражает огромную благодарность сотрудникам Кременкульской фабрики за этот замечательный день.

Фото предоставлено Филиппом Венедиктовым