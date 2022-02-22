Врач Игорь Майоров: Хирургическое лечение аритмии возможно даже в 90 лет

Российские врачи заявили, что при возможностях современной медицины вылечить аритмию хирургическим путем можно даже у 90-летних пациентов. Данное вмешательство не только значительно повышает качество жизни, но и снижает риски внезапной смерти человека.

«Своевременное лечение нарушений ритмов сердца важно в любом возрасте, тем более что примерно у 85-ти процентов людей старше 65-ти лет наблюдаются те или иные изменения сердечного ритма», - заявил кандидат медицинских наук, врач хирург-аритмолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Игорь Майоров.

По его словам, на сегодняшний день кардиология имеет в своем арсенале высокоэффективные малоинвазивные хирургические методы коррекции данной патологии с минимальными рисками для пациентов старшей возрастной категории, а также больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

«При брадиаритмии проводится имплантация различных видов устройств, стимулирующих сокращение сердечной мышцы. Например, в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского геронтологического научно-клинического центра мы устанавливаем современные двухкамерные частотно-адаптивные кардиостимуляторы, совместимые с МРТ. Это очень важно, так как люди преклонного возраста имеют высокий риск развития инсультов и компрессионных переломов на фоне остеопороза, при которых магнитно-резонансная томография необходима для точной диагностики поражения», - рассказал Игорь Майоров.

Так, по статистике 17 процентов пациентов, которым имплантируются электрокардиостимуляторы, нуждаются в проведении МРТ в ближайший год, а 70 процентов больных - в последующие пять лет. Операция по имплантации малоинвазивная и проходит под местной анестезией. В районе левого плеча делается небольшой разрез, через него в сосуд вводятся два тонких электрода, которые устанавливаются в предсердие и желудочек, сам стимулятор подшивается под мышцу. Пациент госпитализируется всего на три дня, после чего находится на амбулаторном наблюдении для мониторинга работы стимулятора, его дополнительной настройки и программирования. Срок службы такого электрокардиостимулятора составляет семь-десять лет.

При тахисистолических нарушениях ритма (ЧСС более 120 ударов в минуту) выполняется внутрисердечное электрофизиологическое исследование для определения локализации анормального очага, который запускает аритмию. Под местной анестезией проводится пункция бедренных сосудов, под контролем рентгена в полость сердца вводятся электроды и записываются внутрисердечные сигналы. После определения патологического очага выполняется радиочастотная абляция – на пораженную зону точечно воздействуют высокочастотным током, что приводит к разрушению очага. Процедура для пациента безопасная и безболезненная. Срок госпитализации составляет четыре дня.

При более сложных нарушениях ритмов сердца, например, фибрилляции предсердий, внутрисердечное электрофизиологическое исследование с последующим выполнением радиочастотной абляции осуществляется в условиях навигационного картирования. В Российском геронтологическом научно-клиническом центре для этого создана специальная лаборатория, оборудованная навигационной системой Carto. Операция проводится под местной анестезией через бедренные сосуды под контролем рентгена, поиск очага аритмии происходит с помощью 3D-навигации.

«Система навигационного картирования позволяет более точно выполнять процедуру, а также минимизирует дозу рентгеновского облучения как пациента, так и врача. Например, в традиционной методике радиочастотной абляции время воздействия рентгеновского излучения составляет один час, а в условиях навигации – всего пять-десять минут. Восстановление после такой операции также происходит достаточно быстро», - отметил Игорь Майоров.