06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
06.09.2023
Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
01.09.2023
Впервые на Урале: в ЧОКБ пациента вывели из наркоза во время удаления опухоли головного мозга
30.08.2023
Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
26.07.2023
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
14.07.2023
Челябинская областная больница: прямая трансляция из операционной
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023