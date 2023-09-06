Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку

Врач скорой помощи из Озерска Сергей Харин, которого во время операции на мозге в Челябинской областной клинической больнице выводили из наркоза, идет на поправку.

Напомним, опухоль головного мозга - с интраоперационным пробуждением – пациенту удалили в стенах ЧОКБ на прошлой неделе. Это была первая на всем Урале операция, когда больного на операционном столе приводили в сознание. Врачи вывели Сергея Харина из наркоза во время удаления опухоли, чтобы, общаясь с ним во время проведения манипуляций, контролировать жизненно важные мозговые центры, отвечающие за речь, память, движение, и в процессе удаления опухоли не повредить ни один из них.

Сегодня, шестого сентября, пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина рассказала, что Сергей Харин чувствует себя отлично, готовится к выписке, что эпизод с пробуждением помнит прекрасно, с улыбкой вспоминая свое общение с нейропсихологом.

«Для меня сейчас это все будто сон, будто произошло не со мной. Я помню все картинки, как я отвечал на вопросы, но чувствую себя сейчас, как будто не было никакой операции. Все просто отлично. Огромное спасибо, конечно, всем врачам, которые пришли мне на помощь в трудный момент», - говорит озерчанин.

По словам Натальи Малухиной, ежедневно под руководством специалистов пациент делает разминку, учит упражнения, которые ему предстоит делать и после выписки, чтобы процесс реабилитации прошел успешнее.

«У него с каждым днем все лучше получается. Нагрузку мы постепенно увеличиваем. Он молодец, очень старается», - отмечает методист ЛФК отделения реабилитации ЧОКБ Евгения Габова.