Впервые на Урале: в ЧОКБ пациента вывели из наркоза во время удаления опухоли головного мозга

В стенах Челябинской областной клинической больницы впервые на Урале провели операцию с интраоперационным пробуждением.

Врачи вывели пациента из наркоза во время удаления опухоли головного мозга: общались с ним во время проведения манипуляций, чтобы контролировать жизненно важные мозговые центры, отвечающие за речь, память, движение, и в процессе удаления опухоли не повредить ни один из них.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, до сегодняшнего дня такие вмешательства выполнялись только в научно-исследовательских институтах и специализированных федеральных центрах нейрохирургии.

Пациент – сам из медиков: шестидесятилетний озерчанин Сергей Харин является врачом службы скорой помощи, его медицинский стаж составляет три десятилетия. В начале мая этого года мужчина стал замечать странности в своем здоровье. Обратился за помощью к неврологам – обследование показало: в головном мозге у него образовалась глиома лобно-височной области.

«Читаю текст, и вдруг мне кажется, что он не на русском языке. Разговариваю с кем-то и вдруг перестаю понимать собеседника. Как врач я понял, что дело плохо и надо что-то предпринимать. Я полностью доверяю своим коллегам и верю в благоприятный исход. Dum spíro, spéro. Пока живу, надеюсь», - сказал Сергей Харин.

Главный врач федерального центра нейрохирургии министерства здравоохранения РФ (Тюмень), врач-нейрохирург высшей категории, Заслуженный врач РФ, профессор, член-корреспондент РАН Альберт Суфианов сам встал к операционному столу.

Профессор приехал в Челябинск с целой группой специалистов, необходимых для проведения операции: нейрохирургами, нейропсихологом, нейрофизиологом, анестезиологами, сурдологом.

Альберт Суфианов отметил, что, «если патологический процесс находится в функционально значимой зоне, там, где есть большой риск повреждения во время доступа, важно тестировать пациента во время доступа, чтобы понимать, где ты находишься, где границы опасной зоны, чтобы минимизировать риски во время операции».

Главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман выразил огромную благодарность Альберту Суфианову за то, что он и вся его бригада нашли время в сложном рабочем графике.

«Сегодня пятница, операционный день, при этом они вчера поздно ночью закончили операцию, сели в машину и приехали. Это тоже своего рода врачебный, человеческий подвиг. Понимая, что здесь ждет пациент, они собрались и приехали, чтобы помочь нашему пациенту», - сказал Дмитрий Альтман.

Результат операции: пациент проснулся, речевые зоны откартировались, опухоль удалена без осложнений.

Заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Пашнин подчеркнул:

«Совместная работа со специалистами ведущего российского центра нейрохирургии, возможность учиться и перенимать их бесценный, передовой опыт - это, безусловно, очень важно и нужно, в первую очередь, для наших пациентов. Один из главных принципов нашей работы: учиться и совершенствоваться. Безусловно, нам предстоит продолжить обучение в этом направлении. Но в результате южноуральцы получат возможность в таких сложных ситуациях получать помощь, не выезжая за пределы области».

Как отмечает Наталья Малухина, дружественные связи с лучшими клиниками России считаются визитной карточкой ЧОКБ. Ведущая клиника Челябинской области более десяти лет тесно сотрудничает в процессах обучения специалистов и обмена опытом с многими известными НМИЦ и ФЦ. С Тюменским ФЦ нейрохирургии сегодня, первого сентября, после мастер-класса также подписано соглашение о сотрудничестве.

По словам Натальи Малухиной, для ведущей клиники Южного Урала сегодня начинается новая страничка в истории нейрохирургии. Впервые эта уникальная для Южного Урала операция проведена именно в ЧОКБ, где имеются все необходимые составляющие для проведения такой операции: современный оперблок с оборудованием экспертного класса, выверенная логистика, а главное - хорошо обученная, высокопрофессиональная мультидисциплинарная бригада.

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