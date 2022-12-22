Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать

Юный челябинский музыкант – трубач военного оркестра по имени Рустам – благодаря врачам клиники ЮУГМУ снова обрел возможность свободно дышать.

В ЛОР-отделение клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета 12-летний мальчик поступил с новообразованием носоглотки. Отоларингологи сделали Рустаму эндоскопическую операцию – малотравматичную, так как проводится почти без разрезов.

Хирургическое вмешательство выполнялось под наркозом. Специалисты удалили новообразование и восстановили проходимость дыхательных путей.

Сейчас юный трубач восстанавливается после операции. Чувствует он себя хорошо – мешавшей ему опухоли больше нет, и теперь ребенок свободно дышит носом.

Кроме того, что играет в военном оркестре, Рустам занимается в футбольной секции. Как говорит папа юного пациента, затрудненное дыхание мешало его сыну справляться со спортивными и задачами и играть на трубе.

«При любом насморке у Рустама закрывается левая ноздря, и нос практически не дышит. Ночью плохо спит, постоянно храпы», - рассказал мужчина.

В пресс-службе клиники ЮУГМУ отмечают, что сначала Рустама долго лечили от затяжного насморка. Однако лечение не дало результата, и тогда родителям рекомендовали обратиться в ЛОР-отделение клиники ЮУГМУ. Мальчику сделали МРТ пазух носа. Обследование показало, что у ребенка новообразование носоглотки, удалить которое можно только хирургическим путем.

«В данном случае у ребенка образование растет из пазухи, прорастает через решетчатый лабиринт и в носоглотку. При классической методике делали большой разрез, убирали переднюю стенку пазухи и оперировали. При этом получалась большая травма, синяки, отеки, долго заживало. Благодаря эндоскопии мы не делаем больших разрезов. С помощью микродебридера можем зайти в пазуху через отверстие в несколько миллиметров. Благодаря этому вмешательство малотравматично, с безболезненным послеоперационным периодом. После операции ребенок сразу свободно дышит носом», - рассказала о ходе операции заведующая ЛОР-отделением хирург Анна Кочеткова.