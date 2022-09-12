Все муниципальные автобусы Челябинска до конца года оснастят валидаторами

В Челябинске до конца этого года все 259 муниципальных автобусов обзаведутся валидаторами.

О том, как реализуется в столице Южного Урала программа по внедрению в общественном транспорте бескондукторной, бесконтактной оплаты, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 12-го сентября, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По словам чиновника, оснащение городского транспорта валидаторами позволит увеличить выручку и облегчит труд кондукторов.

В настоящее время валидаторы (мониторинг был проведен по поручению мэра Натальи Котовой) установлены в 130-ти автобусах и в 107-ми трамваях и троллейбусах.

Сегодня, 12-го сентября, оплату пассажирами проезда в трамвае пятого маршрута, где установлены валидаторы и нет кондуктора (купить билет можно через валидатор и у водителя) проверяла контролер. Возникла ситуация, когда девушка, оплатившая проезд через валидатор, не смогла предъявить доказательство – смс от банка еще не пришла, а билет у водителя она не взяла (это практически никто не делает). Контролер усомнилась в правдивости слов пассажирки, заявив, что всем остальным пассажирам смс-ки почему-то пришли. Поэтому горожанке пришлось заходить в личный кабинет на телефоне и показывать, что платеж – в обработке. Контролер посоветовала после оплаты проезда через валидатор забирать билет у водителя, чтобы не возникало подобных недоразумений.