Вторая партия вакцины от ковида поступит в Челябинскую область в конце октября

Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 поступит в Челябинскую область до конца октября.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на пресс-конференции.

Отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Первая партия вакцины – 42 дозы – поступила в регион в сентябре 2020 года. Она была направлена в три крупнейших муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

Вакцинировались в первую очередь медицинские работники, инфекционисты и эпидемиологи, работающие непосредственно с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время ожидается поступление в регион еще трех тысяч жох вакцины от коронавируса. Прививки в первую очередь получат медработники и люди из группы риска. Кроме того, по желанию смогут привиться от ковида и педагогические работники

В настоящий момент закончена разработка второй российской вакцины от коронавируса. Препарат «ЭпиВакКорон» разработан специалистами новосибирского центра «Вектор» и уже получил патент.

Ирина Гехт напоминает, что в наступившем эпидсезоне Роспотребнадзор прогнозирует штаммы гриппа, которых не было достаточно долгое время. Это также может привести к повышению уровня заболеваемости. И поэтому важно поставить прививку от гриппа. Южноуральцы это понимают и проявляют активность в вакцинации.

Каждые выходные в торгово-развлекательных центрах в крупных городах области работают вакцинальные пункты, где каждый желающий может поставить бесплатно прививку против гриппа. За это время в ТРК было привито свыше девяти тысяч человек.

«Почему-то некоторые недооценивают отечественную вакцину, спрашивая импортную. Я точно могу сказать, что наша вакцина ничуть не хуже, а если говорить о её реактогенности (способности вакцины вызвать побочные явления), то даже лучше некоторых импортных аналогов. Я бы не советовала зацикливаться на импортной вакцине, наша вакцина очень хорошая», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

В основном сейчас использую трехвалентную вакцину «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослого населения. И «Совигрипп» - для детского населения

Всего планируется привить 60% населения области или 75% из группы рисков.