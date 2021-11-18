Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области

Министерство образования и науки РФ разрешило вузам допускать на очные занятия в университет по QR-кодам. При этом каждый вуз самостоятельно принимает решение по введению мер для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.

«В рамках федерального закона об образовании, вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений.

В минобрнауки отмечают, вузы вправе вводить QR-коды для посещения университетов. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области уже объявил о соответствующем эксперименте.

Университеты Челябинской области пока не планируют вводить QR-коды. «Пока вход в Южно-Уральский государственный медицинский университет по QR-коду не планируется, хотя на одном из совещаний Министерства образования РФ такая возможность для вузов страны обсуждалась», - сообщил академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин. Студенты первого и второго курсов всех факультетов ЮУГМУ и первого курса медколледжа до 20 ноября учатся дистанционно. С 22 ноября обучение будет проводиться в очном режиме для всех факультетов, ординатуры и колледжа ЮУГМУ.

Не планируют введение QR-кода и в ЧелГУ. «Введение QR-кодов для студентов и преподавателей Челябинского государственного университета не планируется, исключение составляют внеучебные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ЧелГУ. Студенты ЧелГУ до 21 ноября обучаются дистанционно, а с 22 ноября возвращаются к очной форме обучения.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пока также не планируют вводить QR-коды. «Про коды нет пока никакой информации», - сообщили в пресс-службе. До конца семестра студенты будут учиться дистанционно. Исключение составляют ли те, кому нужна работа с оборудованием. Лабораторные работы будут проводиться очно в вузе.

Студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова (МГТУ) с 15 ноября вернулись к очному обучению. «В университете не планируют вводить QR-код для посещения лекций», - сообщили в пресс-службе.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) также не планируют введение QR-кода. «Вводить QR-код для посещения вуза не планируется», - сообщили в пресс-службе. С 15 ноября 2021 года и до особого распоряжения обучение в ЮУрГГПУ будет организовано с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУГАУ) не рассматривается вопрос о введении QR-кода для посещения занятий. Студенты вуза с 15 ноября продолжат обучение в дистанционном формате. «В вузе для студентов проводятся мероприятия ковид- free», - сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, ранее минобрнауки РФ издало приказ по организации работы вузов с учетом эпидемиологической обстановки. Согласно документу, с восьмого ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.