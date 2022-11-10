Выбросы на Коркинском угольном разрезе за пять лет сокращены в 26 раз

За пять лет с момента начала работы по ликвидации Коркинского угольного разреза (Челябинская область) удалось в 26 раз сократить вредные выбросы в атмосферу. Правительство региона высоко оценило результаты реализации проекта рекультивации крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки.

До начала рекультивации Коркинский разрез был одной из самых острых экологических проблем региона. Эндогенные пожары загрязняли воздух, а оползневые явления на бортах разреза грозили разрушением жилых домов и социальных объектов в близлежащих поселениях.

В 2017 году для ликвидации выработки Коркинского угольного разреза было учреждено ООО «Промрекультивация» при участии Томинского горно-обогатительного комбината (входит в Группу «Русская медная компания»). В 2019 году проект ликвидации Коркинского разреза вошел в федеральную программу «Чистый воздух» Национального проекта «Экология». Соглашение об этом подписали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ООО «Промрекультивация» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщает департамент информационно политики РМК, с 2017 года по настоящее время специалисты ООО «Промрекультивация» локализовали 556 тысяч квадратных метров зон самонагревания при общей площади горной выработки разреза более восьми миллионов квадратных метров. Выбросы снижены с 950 тонн в год в 2017 году до 36 тонн в год в 2021 году. То есть практически сведены к нулю. По данным независимых лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» и ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства», по итогам регулярных наблюдений в течение 2022 года ни разу не было превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе.

Итогами работы представители ООО «Промрекультивация» поделились на Координационном совете при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии в рамках стратегической сессии на тему «Актуальные вопросы реализации Федерального проекта «Чистый воздух» в Челябинске».

«Существенного сокращения выбросов удалось достичь благодаря реализации проекта ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Окончательное заполнение отработанной выработки разреза предусмотрено к 2050 году. Далее начнётся биологическая рекультивация», - комментирует главный эколог ООО «Промрекультивация» Дарья Пурдяева.

В конце прошлого года ООО «Промрекультивация» вместе со всеми предприятиями Группы РМК в Челябинской области присоединились к Региональному экологическому стандарту региона. Обладателями специального электронно-цифрового знака экостандарта стали Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ, Кыштымский городской округ), Михеевский ГОК и обогатительная фабрика «Инвест Развитие» (Варненский район), завод «Карабашмедь» (Карабашский городской округ), Томинский ГОК (Сосновский район), компания «Промрекультивация» (Коркинский район) и Александринская горно-рудная компания (Нагайбакский район). В рамках Координационного совета представителям всех предприятий вручены «Знаки присоединения к Экостандарту».

«Челябинским экостандартом был задан очень высокий уровень требований к корпоративному сектору, тем самым был запущен процесс формирования института экологической репутации бизнеса. Мы наблюдаем повышение экологической ответственности промпредприятий. Все, кто подключился к экостандарту, доказывают это на практике. И мы тщательно следим за тем, чтобы слова у бизнеса не расходились с делом», - отметил председатель Координационного Совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Региональный экологический стандарт Челябинской области – это свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду. Это флагманский проект Координационного совета, направленный на формирование экологического благополучия Южного Урала. Инициатива разработана и реализуется по указанию Алексея Текслера.

СПРАВКА

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более сорока предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Предприятия Группы РМК способны ежегодно выпускать 390 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25-ти тысяч штатных сотрудников и работников подрядных организаций.