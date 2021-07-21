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21.07.2021 12:55

Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля

Выплаты материальной помощи в размере десяти тысяч рублей пострадавшим в результате пожаров жителям поселков Джабык и Запасное в Карталинском районе (Челябинская область) завершатся сегодня, 21-го июля.

Об этом на брифинге в среду сообщила первым заместитель главы региона Ирина Гехт.

«На конец вчерашнего дня по материальной помощи в размере десяти тысяч рублей поступило тысяча 353 заявления. Обратились все пострадавшие. На вечер вторника, 20-го июля, деньги были перечислены тысяче 347-ми селянам. Сегодня закончим выплаты», - отметила Ирина Гехт.

Что касается компенсации за частичную утрату имущества (предметов первой необходимости), то на сегодняшний день принято три заявления от 14-ти человек.

«По ним идет комиссионная оценка, выплаты будут произведены в ближайшее время», - рассказала первый замгубернатора.

Заявления на получение компенсации от граждан, полностью утративших имущество, также поступают. На данный момент их 19, от 51-го человека. На вечер вторника 42 из них уже получили по сто тысяч рублей. Работа в этом направлении продолжается.

«Вчера в Карталинском районе работали министры социальных отношений и строительства, которые занимались вопросами восстановления домов и других построек, в том числе дачных. В настоящее время уточняются порядки оказания финансовой помощи пострадавшим. Прописываем порядки по строительству домов, поскольку на самом деле ситуация здесь несколько иная, чем при других ЧС, когда вопрос касался многоквартирных домов. Здесь все гораздо сложнее и с собственниками, и с проживающими, и с земельными участками. Пока юридически прорабатываем все вопросы, для того чтобы максимально быстро приступить к восстановлению жилья», - сообщила Ирина Гехт.

По ее словам, 20-го июля в Карталинском районе побывали и застройщики, которые беседовали с людьми, согласовывали проекты.

Ирина Гехт напомнила, что глава региона Алексей Текслер поручил закончить с восстановлением домов к первому октября – к этому времени жилье для пострадавших должно быть готово.

Напомним, в Карталинском районе в результате лесных и ландшафтных пожаров, бушевавших в период с восьмого по 11-е июля, огонь уничтожил 61 дом, в том числе 51 - в поселке Джабык и десять - в поселке Запасный. Среди сгоревших строение - постоянное жилье и дачи.

Автор: Евгения Александрова
Ирина Гехт
Карталы
Пожары
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Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане

19.07.2021 11:27

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 71 тысячу

19.07.2021 11:12

Старые урны на проспекте Ленина в Челябинске заменили на бетонные, с гранитной крошкой

19.07.2021 11:10

В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 250 нетрезвых водителей

19.07.2021 11:07

Проект «Грани.Out» расскажет о творчестве, которое помогает жить

19.07.2021 11:04

Куляшов хочет расторгнуть контракт на строительство дорог с компанией «Урал-Сервис-Групп»

19.07.2021 10:45

Спасатели нашли мальчика, потерявшегося в лесу

19.07.2021 10:44

В Челябинскую область поступило еще 45,6 тысячи доз «Спутник V»

19.07.2021 10:34

Южноуральцев, перенесших ковид, призывают пройти углубленную диспансеризацию

19.07.2021 10:26

Алексей Текслер и Павел Шиляев открыли в Магнитогорске памятную стелу

19.07.2021 10:19

ПАО «ММК» продолжает модернизировать производство