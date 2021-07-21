21.07.2021
В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение
21.07.2021
В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции
21.07.2021
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
21.07.2021
В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум
21.07.2021
В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику
21.07.2021
15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку
Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля
16.07.2021
Железнодорожники героически отстаивали Карталинский район, не щадя себя
16.07.2021
На Кичигинской сопке под Миассом удалось ликвидировать все очаги лесного пожара
15.07.2021
Единовременную матпомощь получили более 700 пострадавших от пожара южноуральцев
15.07.2021
Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021