Выпускники вузов Челябинской области получат поддержку в трудоустройстве

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера разработана программа поддержки трудоустройства выпускников южноуральских вузов, предусматривающая активное участие работодателей в этом процессе.

Напомним, в мае на совещании у президента Владимира Путина о ситуации на рынке труда Алексей Текслер выступил с рядом предложений по стабилизации ситуации на рынке труда и поддержке выпускников, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

В 2020 году, в условиях пандемии коронавирусной инфекции и растущей безработицы, не всем студентам удалось пройти производственную и преддипломную практику. А трудоустройство выпускников высших и средне-специальных учебных заведений становится более проблематичным. На рынке труда сегодня порой оказываются даже опытные специалисты. И молодым ребятам, только начинающим свою трудовую деятельность, становится еще труднее убедить будущего работодателя в достаточности своих компетенций и получить первый опыт работы.

Вузы региона разрабатывали собственные системы мер поддержки студентов и выпускников, исходя из своих потребностей и возможностей.

Для более эффективной коммуникации выпускников с работодателями, получения молодыми специалистами практических навыков по распоряжению Алексея Текслера была разработана региональная программа поддержки выпускников.

В рамках программы работодатели (в дополнение к своим собственным возможностям) будут получать стимулирующие субсидии из областного бюджета на создание временных рабочих мест (стажировку) для выпускников вузов и техникумов и наставничество. Стажировка рассчитана на три месяца.

«Эта мера даст возможность выпускникам зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт, а работодателям – возможность подобрать специалистов необходимых профессий», - подчеркнул Алексей Текслер.

На субсидию смогут рассчитывать только российские предприятия, работающие на территории региона. Направлять на стажировку молодых специалистов будут центры занятости населения.

Выплата компенсации работодателям на каждого выпускника и наставника будет рассчитываться пропорционально отработанному времени. Ее максимальный размер составит 18 тысяч 162 рубля. Финансирование будет осуществляться по региональной государственной программе «Содействие занятости населения Челябинской области».

«Предоставление субсидии позволит работодателям, нуждающимся в кадрах, развернуть внимание в сторону молодых и неопытных специалистов, которые, выходя из вуза на нестабильный рынок труда, могут оказаться за его бортом, - считает ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. - При этом послевузовское трудоустройство может оказаться совсем не временной мерой: при условии конструктивного диалога работодателя и специалиста у последнего появится хороший шанс приобрести профессиональные компетенции и заинтересовать компанию».

Программу поддерживают и в другом крупнейшем вузе региона – Южно-Уральском государственном университете. «Программа очень хорошая и появилась она своевременно», - считает начальник отдела практики и содействия трудоустройству студентов ЮУрГУ Сергей Коваль. Он отметил, что нынешним летом, несмотря на определенные сложности на рынке труда, вызванные пандемией, пока тревожных звонков от выпускников с жалобами на серьезные проблемы не поступало. «Но лучше подстраховаться, - уверен Сергей Коваль. - Эта программа необходима в нынешних условиях, будет востребована и в будущем».

По его словам, программа станет хорошим продолжением проводимой вузом планомерной работы по трудоустройству своих выпускников. «В ЮУрГУ каждый год под председательством ректора Александра Шестакова создается комиссия по содействию трудоустройству, проводятся встречи с работодателями, выпускники знакомятся с условиями труда. Иногда предварительные договоренности нарушаются по объективным причинам. Благодаря программе, у выпускников будет еще одна возможность выбрать будущее место работы, пройти стажировку, а затем трудоустроиться на предприятии».

Напомним, на майском совещании у президента Алексей Текслер предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность поддержать региональную программу на федеральном уровне. В июне Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам этого совещания. В документе прописаны и распоряжения по поступившим от Алексея Текслера предложениям.