Выставка «АГРО» в Челябинске станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19

С 10 по 12 сентября на площадке ледовой арены «Трактор» в Челябинске пройдет выставка-ярмарка «АГРО-2020». Она станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии коронавируса.

Для посетителей традиционно будут подготовлены выставка породистых сельскохозяйственных животных от передовых сельхозпредприятий области, масштабная экспозиция новейшей сельскохозяйственной техники: широкая линейка уборочных комбайнов, тракторов, сеялок и многого другого.

Выставка-ярмарка «АГРО» – крупнейшая площадка для реализации фермерской продукции. Каждый год ярмарку посещают более 10 тысяч горожан. Новый урожай овощей и фруктов, сыры собственного производства, экологически чистое фермерское молоко и мясо, богатый ассортимент колбасных и хлебобулочных изделий, продукция птицеводческих и животноводческих организаций, племенных заводов, фермерских и личных подсобных хозяйств, и все это - по ценам производителей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза области.

Для посетителей выставки запланирована насыщенная развлекательная программа – концерты, конкурсы, развлечения, в которых можно будет участвовать всей семьей. Планируются мастер-классы по

декоративно-прикладному искусству, конкурсы и розыгрыши призов. Для маленьких гостей мероприятия будет работать контактный зоопарк и несколько развлекательных площадок.