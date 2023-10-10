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Фото: Страницы в ВК: Максим Скомарох/Амир Бикбулатов/ Гуля Абубакирова

Выжить без навигатора в дремучем лесу

В Челябинской области организовали экстремальные соревнования по спортивному туризму

В Челябинской области в минувшие выходные, седьмого и восьмого октября, прошли туристические соревнования «Южноуральский Ёжик-2023».

Традиционно маршрут и место расположения пешеходной дистанции осеннего Кубка города Челябинска по спортивному туризму «Южноуральский Ёжик» держится от участников в секрете до самого прибытия на старт, сообщает организатор - Федерация спортивного туризма Челябинска.

Каждый год по окончании сезона летних походов бывалые и начинающие южноуральские туристы организуют дружный трансфер в неизвестность, где их ждут испытания суровыми природными условиями, выживание в дикой среде, ночевка в холодном и мокром лесу, пересеченная местность, бумажная карта и компас, веревочные переправы и штурм горных вершин.

Десять команд, более шестидесяти участников разных возрастов и разного уровня подготовки, ранним октябрьским утром отправляются в двухдневный поход по Челябинской области, но где будет точка старта - никто из них не знает до последнего момента. В этом и заключена идея уникальных соревнований «Южноуральский Ёжик», проходящих в нашем регионе уже в четвертый раз.

В этом году местом проведения соревнований стала гора Щелканды высотой 567 метров — высшая точка Чебаркульского района Челябинской области. Судейская бригада и организаторы подготовили для туристов множество интересных заданий и сюрпризов, продумав маршрут до мелочей, отметив на карте контрольные пункты и тщательно выверив географические координаты.

«Это уникальное мероприятие, максимально приближенное к реальному походу, — рассказывает организатор соревнований, председатель Федерации спортивного туризма Челябинска Михаил Черных. — Туристы оттачивают мастерство ориентирования на местности без помощи электронных устройств, преодолевают природные препятствия и учатся слаженной работе в команде. Каждый год участников высаживают из автобуса в засекреченном до самого старта месте и выдают карты с отмеченными контрольными пунктами».

Кросс-поход по осеннему лесу с полными рюкзаками снаряжения и продуктов, творческие задания на всех стоянках, приготовление пищи на костре, оказание первой помощи, повышение спортивного мастерства и обмен опытом между туристическими клубами разных городов, а ещё конкурс краеведов, песни у костра, взаимовыручка и поддержка — вот за чем участники «Южноуральского Ёжика» с горящими глазами стремятся прочь от цивилизации.

Татьяна Стерликова — руководитель крупнейшего челябинского турклуба «Вылазки», от которого на «Южноуральском Ёжике-2023» заявилось целых четыре команды, — рассказывает, что такие соревнования нужны для получения опыта и обучения туристов работе в команде в экстремальных условиях.

«Это действительно очень крутая тренировка и качественная подготовка к серьезным категорийным походам, — отмечает Татьяна Стерликова. — В этом году появилось новшество — на карте не была отмечена точка финиша, где мы поставим палатки и будем ночевать. Только отыскав контрольный пункт, участники узнали, куда идти дальше, чтобы разбить лагерь и обосноваться на ночлег. Вершина в этот раз была не очень большая, и скал на ней не было, поэтому организаторы придумали нам задание, смоделировав ситуацию, которая действительно может возникнуть в любом походе — спускать с горы пострадавшего. Мы сделали походные носилки и старались максимально безопасно и быстро доставить в лагерь наших “потерпевших”».

Победителями соревнований «Южноуральский Ёжик-2023» стали три команды. Первое место заняла команда «Лыжники-1» под руководством Екатерины Басалаевой, на втором месте — команда «Пыльный Сыч» (капитан Ксения Гарипова), а на третьем месте — «Вылазки-Юг» (руководитель Валентин Давыдов).

Кроме спортсменов из Челябинска, на старт вышли туристы из Златоуста (команда «Уреньга») и, впервые в истории «Южноуральского Ёжика», в нем приняла участие детская команда «Лидер» из Чебаркуля, показавшая отличный уровень подготовки.

С организацией маршрута и подстраховкой участников на дистанции помогли специалисты чебаркульского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, заодно проследив за безопасным разведением костров. Мероприятие прошло при поддержке управления по физической культуре и спорту Челябинска, и его целью стали не только популяризация туризма и развитие культуры поведения на природе среди туристического сообщества, но и повышение безопасности спортивных походов на пересеченной местности.

Автор: Анастасия Ивановская
Спортивный туризм
туризм
Федерация спортивного туризма
Управление по физической культуре и спорту
Турклуб «Вылазки»
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06.10.2023 17:22

В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

06.10.2023 17:11

Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска

06.10.2023 17:04

До мурашек. Новый мюзикл «Алые паруса» поставили в Челябинском оперном театре

06.10.2023 16:57

В выходные ожидается звездопад из созвездия Дракон

06.10.2023 16:35

В Челябинске открылся театральный фестиваль «Сцена»

06.10.2023 16:35

Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности

06.10.2023 16:24

Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу

06.10.2023 16:17

В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки

06.10.2023 16:11

Седьмого октября у православных - Покровская родительская суббота

06.10.2023 15:50

В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта

06.10.2023 15:46

На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги

06.10.2023 15:31

В Челябинске устраняют последствия аварии на ТЭЦ-3, ситуация на контроле прокуратуры

06.10.2023 14:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)

06.10.2023 14:18

Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус

06.10.2023 14:17

В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»

06.10.2023 14:05

Закон о запрете продажи несовершеннолетним южноуральцам зажигалок вступит в силу в ноябре

06.10.2023 13:48

В Курчатовском районе Челябинска построят муниципальный детский сад на 140 мест

06.10.2023 13:36

Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках

06.10.2023 13:12

В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб

06.10.2023 13:07

Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов

06.10.2023 12:24

В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер

06.10.2023 12:12

Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности

06.10.2023 11:11

В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь

06.10.2023 10:26

Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов

06.10.2023 10:12

Герою СВО в Челябинске торжественно вручили медаль Жукова

06.10.2023 10:08

В челябинском сквере «Молодежный» будет еще больше тропинок

06.10.2023 09:03

Челябинская область отмечает День героев Танкограда