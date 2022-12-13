Я аж вспотел: известный челябинский пивовар Илья Ройтенберг совершил полет на ТУ-154

Челябинский проект «Крылья Советов» – самый масштабный в России авиасимулятор, где каждый может прикоснуться к профессии пилота и научиться управлять настоящим самолетом. Председатель «Союза пивоваров Южного Урала» Илья Ройтенберг испытал на проекте неизгладимые впечатления и так поверил в реальность происходящего, что распереживался за состояние пассажиров.

Реактивный самолет Ту-154, за вторым штурвалом которого сидит новоиспеченный пилот, взлетает из челябинского аэропорта Баландино. Маршрут можно выбрать любой, но Илья Ройтенберг решает полетать над родным городом, чтобы увидеть с высоты любимый завод в Калупаевке и дом мамы. Но первым делом пилот-инструктор Леонид Степанович со стажем работы 45 лет показывает, что означают все эти рычаги, кнопки и тумблеры в кабине.

«Вот это указатель скорости, авиагоризонт, компас, радиолокатор, реверсивное устройство для торможения… Перед каждым запуском обязательна проверка. Для этого есть бумажный чек-лист. Проверил – закрыл пункт. Теперь пристегиваемся ремнем, запрашиваем разрешение на вылет и поехали», – говорит Леонид Степанович.

Самолет набирает скорость на взлетной полосе, и Илья будто начинает ощущать небольшие неровности. Затем закрылки убираются, и в этот момент все в кабине ощущают провал – будто неподдельный эффект «воздушной ямы». Первый пилот Леонид Степанович подсказывает пивовару, как лучше держать штурвал. Однако время от времени то и дело милый, но уверенный женский голос вещает из информатора: «Впереди земля, впереди земля».

«Меня все к земле тянет. Слышу, как «Отче наш» хором пассажиры читают и преждевременно в салоне детей рожают. Ощущаю полную реальность происходящего. Одновременно это и так круто, и хуже, чем на механике ездить. Я аж вспотел! Очень напряжен!» – делится впечатлениями челябинский пивовар.

Челябинск посмотрели, пивоварню, любимый сад и маму увидели, со всеми приборами разобрались – вот и посадка. Илья Ройтенберг уже думает, кому из своих друзей подарить сертификат на авиасимулятор.

«Я был очень удивлен, что у нас в городе есть такой проект. Уже сегодня начну рекомендовать его своим многочисленным знакомым, хочу поделиться с ними впечатлениями в пивоварне. Кстати, есть сходство между пивоварением и управлением самолетом. Когда я служил в армии радиомехаником, мне повезло – был прикомандирован к пилотам. Так вот после работы они выпивали, но приходили на работу всегда выглаженные, выбритые. Они выполняли все четко во время службы, а потом шли и расслаблялись. Так я сегодня и сделаю!» – говорит Илья Ройтенберг.

Также выяснилось, что в месяц Илья Ройтенберг производит 31 тысячу литров пенного напитка. Ровно настолько же литров топлива заправляли самолет Ту-154. Но с 2013 года эти лайнеры не выпускают.

«В начале 60-х годов прошлого века такие самолеты, как Ту-104, Ан-10 и Ан-18, выработали свой ресурс. А в это время в Америке уже создавали Боинг-627. России нужен был новый самолет, который будет летать выше и дальше и перевозить как можно больше пассажиров. В начале 60-х годов началось проектирование таких самолетов. Первый полет ТУ-154 состоялся в 1968 году, а с 1970-го началось серийное производство самолетов. 1076 самолетов создали до 2013 года. Это было серьезной заявкой на передовую страну в области авиации. Летал он на высоте 12 тысяч метров со скоростью 900 км/ч и вмещал до 190 пассажиров», – рассказывает об истории самолета Леонид Степанович.

Так, из одного такого списанного самолета Ту-154 и сделали симулятор. Помимо кабины пилотов, в нем есть зона бортпроводников и пассажирский салон с мягкими и большими креслами. Как сказал Илья Ройтенберг, это «кресла мечты». Для молодых людей будет удивительно увидеть в подлокотниках пепельницы – раньше разрешалось курить на борту.

Часть вещей, снятых с самолета, хранят в витрине. Здесь проблесковый маяк, карта контрольных проверок или чек-листы, гироскоп, определяющий пространственное положение самолета в воздухе относительно горизонта, а также черный ящик, который в действительности красного цвета. То, что находится не в витрине, можно трогать, чтобы в полной мере прикоснуться к прошлому. Плюс в том, что авиасимулятор находится почти в центре Челябинска – на проспекте Ленина, 2.

«Мы рекомендуем приходить взрослым, но не более трех человек. Чтобы было безумно интересно, каждый должен быть в процессе, а не стоять в стороне. Симулятор по-доброму помогает встряхнуть человека. В то же время — это редкое место, где взрослому интересно без алкоголя», – отмечает руководитель проекта «Крылья Советов» Сергей Никитин.

Уже сейчас вовсю идет работа над следующим проектом – Боингом. После Ту-154, который знатоки сравнивают с «Жигули», посетители хотят сесть за штурвал современного самолета и увидеть вместо стрелочек экраны. Совсем скоро у них появится и такая возможность.

Стать пилотом самолета можно, заранее записавшись по телефону +7 (351) 247-88-44 или +7 (922) 710-88-44. Подробности на сайте.

Подарочный сертификат на авиасимулятор «Крылья советов» может стать отличным новогодним сюрпризом для ваших близких. При покупке сертификата с 13 по 18 декабря 2022 года доставка по Челябинску будет бесплатной. Если вы живете в другом городе или вам удобнее получить электронный сертификат, вы можете оформить его на сайте.