«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады

Второкурсница Южно-Уральского государственного медицинского университета Полина Махнина стала призером в шестом сезоне престижной всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

Полина, которая выбрала обучение в ЮУГМУ на педиатрическом факультете и мечтает связать свою жизнь с медициной, отмечена в категории «Магистратура/Специалитет» по направлению «Биотехнологии».

В феврале челябинская студентка ездила в Екатеринбург, где на базе УрФУ в очном формате состоялся финальный этап всероссийской олимпиады «Я – профессионал» в 2022/2023 учебном году в категории «Специалитет» по направлению «Биотехнологии».

Как рассказал руководитель студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олег Пешиков, Полина набрала 53 балла – до статуса победителя олимпиады ей не хватило лишь двух баллов.

«Это ее первая серьезная олимпиада. В следующий раз мы будем бороться за победу», - отметил Олег Пешиков.

Поездку на олимпиаду «Я – профессионал» поддержало руководство Южно-Уральского государственного медицинского университета и, как оказалось, не зря.

По словам Олега Пешикова, диплом призера позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны.

«Дипломанты могут пройти стажировку в крупной российской компании. На два сезона олимпиады дипломанты получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании», - рассказал Олег Пешиков.