24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
24.05.2023
Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района
24.05.2023
Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
11.05.2023
Студентов-первокурсников ЮУГМУ познакомили с особенностями работы врача-педиатра
20.03.2023
Студентки ЮУГМУ и колледжа университета – в лидерах «Национального достояния России»
01.03.2023
Студентки ЮУГМУ и колледжа университета вышли в финал «Национального достояния России»
09.01.2023
В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023