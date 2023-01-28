Ясиноватая будет развивать дорожную инфраструктуру при помощи предприятий Челябинской области

Властям подшефной Челябинской области Ясиноватой предстоит вложить 250 миллионов рублей в капитальный ремонт дорог в этом году. Такую задачу обозначил сегодня, 28 января, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко журналистам ДНР, как рассказало сообщество Ясиноватой ВКонтакте. В первую очередь планируется ремонтировать дороги в центре Ясиноватой, а также трассы, соединяющие город с Макеевкой и Горловкой.

В ремонте и восстановлении дорог уже помогает Южный Урал, в том числе и спецтехникой. Накануне, 27 января. из Челябинска в Ясиноватую прибыла всесезонная комбинированная дорожная машина. Об этом сообщил Дмитрий Шевченко на своей странице ВКонтакте, поблагодарив регион.

Южный Урал не только поставляет спецтехнику для подшефных территорий, но и создает новую. Так, вместе с всесезонной машиной доставлен первый образец прицепа от предприятия из Южноуральска. Прицеп предназначен для транспортировки гусеничной и колесной дорожно-строительной спецтехники.