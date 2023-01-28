28.01.2023
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
28.01.2023
ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей
28.01.2023
Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами
28.01.2023
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
27.01.2023
«Уралочка» подарила радость детям Златоуста
27.01.2023
Текслер - полиции: В условиях СВО значимость общественной безопасности увеличивается
Ясиноватая будет развивать дорожную инфраструктуру при помощи предприятий Челябинской области
27.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
26.01.2023
Решение Берлина поставить Украине танки Сергей Нечаев назвал отказом от исторической ответственности
26.01.2023
Битва за Угледар: Город будет зажиматься в клещи
26.01.2023
В Магнитогорске создали эффективного ликвидатора вражеских «Абрамсов» и «Леопардов»
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023